Popüler analist Bitcoin’de 92.000 dolar direncinin yeniden desteğe dönüşmediği senaryoda “ölü kedi sıçraması” formasyonun gerçekleşebileceği konusunda uyarıda bulundu.

Özet:

Bitcoin’de 88.000 dolar desteği kalıcı olmayabilir. Zira teknik analiz göstergeleri aşırı alım koşullarına işaret ediyor.

Popüler kripto para analistleri, Bitcoin’in düzeltme kapsamında 72.800 ile 80.000 dolar aralığına gerileyebileceğini öngörüyor.

Yeni Bir Düzeltmeye Dikkat Edin

Bitcoin, yeni haftaya 88.000 doların üzerine yükselerek başladı. Ancak bu yükselişe rağmen teknik analiz göstergeleri, bu ivmenin kısa süreli olabileceğine ve düzeltme yaşanabileceğine işaret ediyor.

Bitcoin’de Göreceli Güç Endeksi (RSI), fiyat hareketlerinin hızını ve değişimini ölçüyor. 0 ile 100 arasında değişen RSI, 70’in üzerine yükseldiğinde genellikle aşırı alım koşullarına ve 30’un altına gerilediğinde ise aşırı satış koşullarına işaret ediyor. Bitcoin’de RSI metriği son 24 saatte 78’in üzerine yükseldi.

Bazı analistler, BTC boğalarının yakın gelecekte daha fazla acı çekebileceğini de savunuyor. X kullanıcısı Koroush AK, varlığın fiyat deseninin yüksek zaman dilimindeki (HTF) bir düşüş trendini takip etmeye devam ettiğini belirtiyor. Piyasa gözlemcisi, fiyatın 92.000 dolar yeniden kazanılmadığı takdirde 72.800 dolara kadar düşebileceğini öngörüyor.

Captain Faibik de bu konudaki görüşlerini paylaştı. Analist, Bitcoin’in hala düşen bir kama (falling wedge) modelinde işlem gördüğünü ve fiyatın 80.000 dolara düşmeden önce, sonraki haftalarda 109.000 dolara doğru bir sıçrama yapabileceğini öngördü.

Bitcoin’de Yeni Zirve (ATH) Beklentisi

Kripto dünyasında tanınan bir diğer isim olan Arthur Hayes (BitMEX’in kurucu ortağı ve eski CEO’su), bugün (24 Mart) Bitcoin fiyatının 76.500 dolara düşmektense, yeni bir zirve olan 110.000 dolara ulaşma olasılığının daha yüksek olduğunu belirtti.

“110K dolar’a ulaşabilirsek, o zaman yat işine başlarız ve 250K dolar’a kadar geri bakmayız,” diye ekledi.

Hayes, bu tahminini, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) gelecek aylarda uygulayabileceği parasal genişleme (QE) politikasına dayandırıyor. Fed, faiz oranları zaten düşük olduğunda ve geleneksel yöntemler yeterli olmadığında ekonomiyi canlandırmak amacıyla bu adımı atıyor.

QE, para basma yoluyla devlet tahvilleri ve diğer finansal varlıkları satın almayı içerir. Genellikle durgunluklar veya finansal krizler sırasında uygulanır ve borçlanmayı, harcamayı ve yatırımı teşvik eder.

Şu anda ABD enflasyon oranı, Fed’in %2 hedefinin üzerinde ve bu durum, Fed’in önceki FOMC toplantısından sonra faiz oranlarını değiştirmemiş olmasının başlıca nedenlerinden biri olarak görülüyor. Merkez bankasının bir sonraki toplantısında faiz oranını beklenildiği gibi düşürüp düşürmeyeceği ve bunun kripto piyasasına fayda sağlayıp sağlamayacağı merak ediliyor.