Güney Kore’de yeni atanan Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü, ülkenin finansal düzenleyicisi FSC’yi spot Bitcoin ETF’i gibi yatırım araçlarını değerlendirmeye davet etti.

Spot Bitcoin ETF’lerine karşı olumsuz bir tutum takınan Güney Kore, bu konuda geri adım atmaya hazırlanıyor olabilir. Güney Kore’de yeni atanan Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Sung Tae-yoon’dan gelen bir talep ve Kore Sanayi Bankası (IBK) tarafından hazırlanan bir analiz, ülkede spot Bitcoin ETF’lerine ilişkin beklentileri arttırdı.

Güney Kore Spot Bitcoin ETF’lerine Yeşil Işık Yakacak mı?

Güney Kore hükümeti, 2017 yılından bu yana kripto para sektörüne yönelik düşmanca bir tavır takınıyor. Öyle ki ülkenin finansal düzenleyicisi kripto paralara yatırım yapmak isteyen şirketler için katı düzenlemeler getirdi.

ABD’de spot Bitcoin ETF’lerinin onaylanması sonrası Güney Kore, kripto paralara yönelik düşmanca tutumunu daha da sertleştirdi. Güney Kore Finansal Hizmetler Komisyonu (FSC), ABD’nin spot Bitcoin ETF’lerine yeşil ışık yakmasının hiçbir önemi olmadığını ifade etti.

Ancak yerel medya kuruluşlarında yer alan haberler, bu tutumun değişmiş olabileceğine işaret ediyor. Öyle ki Güney Kore’de yeni atanan Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Sung Tae-yoon, kısa bir süre önce FSC’ye spot Bitcoin ETF’leri gibi yatırım araçlarını değerlendirme talimatı verdi.

Güney Kore’de yeni atanan Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Sung Tae-yoon şu ifadeleri kullandı:

Yetkili bakanlık olan Finansal Hizmetler Komisyonu’na ‘evet ya da hayır’ şeklinde belirli bir yönlendirme yapmamalarını söyledik. Spot Bitcoin ETF’leri gibi diğer finansal ürünler veya reel ekonomi için bir yan etki veya risk faktörü haline gelmesini nasıl önleyebileceğimizi yakından inceliyoruz.

Küresel finans şirketi IBK Securities’in araştırmacısı Kim In-sik, spot Bitcoin ETF’lerini çevreleyen son gelişmelerin ardından bu ürünlere yönelik talebin ciddi şekilde artacağına inanıyor.