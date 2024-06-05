Tayland Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ülkenin ilk spot Bitcoin ETF’ine onay verdi.

Tayland’ın ilk spot Bitcoin ETF’i, yalnızca zengin bireyleri ve kurumsal müşterileri hedefliyor. Söz konusu Bitcoin ETF’i, 11 önde gelen küresel fona yatırım yapma stratejisiyle ilerleyecek.

Tayland’da başlatılan bu ETF, geleneksel ETF’lerin aksine, bu fon yalnızca zengin ve kurumsal yatırımcılara açık olacak. ONEAM CEO’su Pote Harinasuta konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Dijital varlıklar, geleneksel finansal araçlarla düşük korelasyona sahip alternatif bir varlık sınıfıdır. Fon, uluslararası standartlara uygun olarak dijital varlıkları depolamak için geliştirilmiş ve hem Amerika Birleşik Devletleri’nde hem de Hong Kong’da düzenleyici kurumların titiz incelemelerinden geçmiştir.

Sonuç olarak Tayland’da ONEAM’ın spot Bitcoin ETF başvurusu onaylandı. Şu anda MFC Asset Management da kendi spot Bitcoin ETF’ini başlatmak için Tayland Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’ndan (SEC) onay bekliyor. MFC Asset Management’ın ETF’i de tıpkı ONEAM’inki gibi yalnızca zengin bireylere ve kurumsal müşterilere hitap edecek.

Spot Bitcoin ETF’leri dünyanın dört bir yanında popülerlik kazanıyor. ABD’de SEC, 10 Ocak 2024 tarihinde spot Bitcoin ETF’lerine onay verdi. Nisan ayında Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu da hem Bitcoin hem de Ethereum’u içeren ETF’lerin başlatılmasına yeşil ışık yaktı. Kısa bir süre önce benzer bir ETF de Avustralya’da başlatıldı.

Bitcoin’in Fiyat Performansı

Son 11 yılda, Bitcoin ortalama yıllık %124 getiri sağladı. Bu doğal olarak BTC’de yüksek fiyat dalgalanmalarına yol açtı. BTC’nin ortalama yıllık volatilitesi %83 olarak gerçekleşti.

ONEAM CEO’su Pote Harinasuta, kripto paraların hala yüksek fiyat dalgalanmalarına sahip olduğunu söyledi ve geleneksel varlıklarla birleştirilerek beklenen getirilerin artırılabileceğini ve risk düzeltilmiş performansın azaltılabileceğini belirtti.

Harinasuta riskleri kabul ediyor ve yatırımcılara portföylerinin yalnızca %5’ini BTC’ye ayırmalarını tavsiye ediyor.