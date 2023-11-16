CryptoCon, Bitcoin’in (BTC), 2024 yılının Mayıs ayında yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesi belirleyebileceğine dair alternatif teorisini tanıttı. CryptoCon’un bu teorisi, Yarılanma Döngüleri Teorisi’ne bir alternatif teşkil ediyor.

Alternatif Teorinin Detayları

CryptoCon’un teorisi, farklı periyotların (birikim, hazırlık, yeni ATH, ayı piyasası) ana hatlarını çizerek Bitcoin (BTC) fiyatının 2025 yılının Mayıs ayına kadar 50.000 dolar ile 100.000 dolar aralığında işlem göreceğine inanıyor.

CryptoCon, 2025 yılının Kasım ayındaki ATH için Yarılanma Döngüleri Teorisi’ni tercih ediyor. Bununla birlikte CryptoCon alternatif teoriyi ise potansiyel bir sonuç olarak kabul ediyor.

Alternatif Teori Nasıl Çalışıyor?

Bitcoin Yarılanma Döngüleri Teorisi’nin yaratıcısı CryptoCon, kısa bir süre önce yeni bir teoriyle geri döndü. CryptoCon bu kez Bitcoin’in 2024 yılının Mayıs ayında yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesi rekoru belirleyeceğini öngören bir teori ortaya attı.

Adından da anlaşılacağı üzere Alternatif Teori, Yarılanma Teorileri Teorisi’ne alternatif olarak geliştirildi. Yarılanma Döngüleri Teorisi, şimdiye kadarki piyasa döngülerinin zirve ve dip noktalarının 28 Kasım’dan 21 gün önce veya sonra gerçekleştiğini öngörüyor.

Bununla birlikte CryptoCon’un alternatif teorisi Bitcoin (BTC) fiyatının 2024 yılında yeni bir ATH’ye ulaşacağını gösteriyor. CryptoCon, alternatif teorisinde kripto para piyasasındaki piyasa döngüsünü birikim, hazırlık, yeni ATH ve ayı piyasası mevsimlerini belirtmek için farklı renklerle işaretlenmiş dört yıla dayandırıyor.

Yarılanma Döngüleri Teorisi vs. Alternatif Teori

Altta yer alan Yarılanma Döngüleri Teorisi’ne ait grafik ilk sezon olan birikim dönemini geride bıraktığımızı ve şu anda hazırlık aşamasının ortasında olduğumuzu gösteriyor. İlginç bir şekilde, mavi yıl aynı zamanda Mayıs 2024’e kadar yeni bir ATH’ye ulaşılabileceğini ve fiyatların teorik olarak 50 bin doların üzerine çıkabileceğini ima ediyor.

Kırmızı yıl, Bitcoin (BTC) fiyatının yeni bir ATH’ye ulaşacağı döneme işaret ediyor. Teoriye göre Bitcoin bir sonraki ATH’ye 11 Mayıs 2025 tarihinde ulaşacak. Teori, bundan bir yıl sonra da BTC fiyatının dip seviyeye gerileyeceğine işaret ediyor.

Mavi yıl ise, Bitcoin (BTC) fiyatının büyük çoğunlukla bir önceki ATH (tüm zamanların en yüksek seviyesinin) yarı fiyatında geçirdiği döneme işaret ediyor. CryptoCon, BTC fiyatının mavi yılda yeni bir ATH’ye doğru yola çıkacağını öngörüyor.

CryptoCon’a göre Yarılanma Döngüleri Teorisi, BTC fiyatının 2025 yılının Kasım ayına kadar yeni bir ATH’ye ulaşacağına işaret ediyor. CryptoCon, fiyat hareketinin yönünü değiştirmesi durumunda ise alternatif teoriyi dikkate almanın daha mantıklı olacağını sözlerine ekledi.

Şu an için piyasa fiyatları her iki döngüyü de doğrulamadı. Önümüzdeki yılki piyasa dinamikleri, hangi teorinin başarılı olacağının belirlenmesinde etkili olacak.

CryptoCon adlı analist şimdiye kadar, diğer isimlerin abartılı fiyat tahminlerine kıyasla daha gerçekçi fiyat tahminleri yaptı. CryptoPotato olarak kısa bir süre önce bildirdiğimiz üzere CryptoCon, BTC fiyatının 2024 yılına kadar 60.000 dolara yükseleceğini öngörüyor.