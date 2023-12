Bonk Inu (BONK) fiyatındaki yükselişle birlikte Solana’nın Saga telefonlarına talep arttı. Solana tarafından geliştirilen Saga telefonun değeri 599 dolarlık satış fiyatından 5.000 dolara yükseldi.

Solana tarafından geliştirilen akıllı telefon Saga’nın satış fiyatı eBay’de 5.000 dolara ulaştı. Saga telefonların fiyatındaki bu yükselişin en önemli nedeni Solana tabanlı memecoin Bonk Inu’ya (BONK) yönelik artan heyecan ve gelecekteki airdrop beklentileri.

Yaşanan bu talep patlamasıyla birlikte Solana’nın akıllı telefonu Saga’nın fiyatı 599 dolardan 5.000 dolara yükseldi. 16 Aralık 2023 tarihinde oluşturulan bir ilana göre iki yeni ve kutlu telefon 5.000 dolara veya en iyi teklifi verene satılacak. Bir diğer ilan ise 3.316 dolara satıldı.

Geride bıraktığımız hafta sonu boyunca eBay’da yaklaşık 20 tane Saga telefonu yaklaşık 2.000 dolarlık fiyattan satıldı. Bu da 599 dolarlık tavsiye edilen satış fiyatına kıyasla önemli bir artışa işaret ediyor.

There are going to be a ton of air drops for @Solana @solanamobile Saga owners over the next 12 months

Başlangıçta Solana’nın Saga telefonlarına yönelik talep oldukça düşüktü. Ancak Bonk Inu (BONK) airdrop’unun ardından bu senaryo tersine döndü. Solana’nın her bir Saga telefonun içerisinde 30 milyon BONK token yer alıyor. Son 30 günde bu Bonk Inu (BONK) fiyatı %588 oranında değer kazandı. Dolayısıyla bu yükselişle birlikte Solana’nın Saga telefonu, 599 dolarlık tavsiye edilen satış fiyatından çok daha değerli hale geldi. Bu talep patlaması sonucunda Solana’nın resmi web sitesindeki stoklar tükendi.

Solana’nın Saga telefonları, Bonk Inu’nun (BONK) dışında birçok farklı avantaj ve ödülle birlikte geliyor. Bu avantajlar arasında Helium Mobile’a bir aylık ücretsiz erişim, ücretsiz bir oyuncak ve Saga’nın dApp Mağazasındaki uygulamalardan özel ödüller yer alıyor. Gelecekte Solana tabanlı projelerin düzenleyebileceği olası airdrop’lar ve finansal teşvikler de bu avantajlar arasında yer alıyor.

Multicoin’in Yönetici Ortağı Kyle Samani konuyla ilgili olarak Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada gelecekte Saga telefon sahiplerine yönelik yeni airdrop’lar gerçekleştirilebileceğini belirtti. Bu da Saga’ya yönelik talebi daha da arttırdı. Bu gelişmenin ardından DeFi protokolü Solend’in anonim kurucusu, Saga telefon sahiplerine yönelik airdrop gerçekleştirilebileceğini açıkladı.

Öte yandan Solana tabanlı bir diğer memecoin projesi Samoyed Coin (SAMO) da Saga telefon sahipleri için airdrop gerçekleştirileceğini duyurdu ve bu konuyla ilgili yakında kapsamlı bir açıklama yapacaklarını belirtti.

🚨 WHERE MY $SOL SAGA FAMO AT?! 🚨

Yes, it's TRUE! #Solana Saga Holders are going to get airdropped $SAMO! 🐶🪂

We hope you got your paws on one before it was too late…

DETAILS COMING SOON. 🙌 pic.twitter.com/yePhuOfoqM

— Samoyedcoin (SAMO) (@samoyedcoin) December 16, 2023