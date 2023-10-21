Ekim ayının başlarında ciddi yükselişler yaşayan CPRC, son 24 saatte resmen çöktü.

Özet:

CryptoPawCoin (CPRC), kripto para piyasasındaki yükseliş trendine rağmen son 24 saatte %90 oranında değer kaybetti.

Kısa bir süre önce piyasaya sürülen CryptoPawCoin (CPRC), Ekim ayının ortasına kadar %700 oranında değer kazandı. Ancak düşük piyasa değeri ve CoinMarketCap’te listelenmemesi nedeniyle kripto para topluluğu bu projeye şüpheyle yaklaşıyordu.

Hayvan haklarını korumak amacıyla geliştirilen CPRC’deki sert düşüş, proje ekibinin rug pull gerçekleştirdiğine dair endişelere yol açtı.

Kripto para piyasasındaki yükseliş trendine rağmen bazı altcoin’ler düşüşte. Bunlar arasında CryptoPawCoin (CPRC) adlı bir proje yer alıyor. CoinGecko verilerine göre CryptoPawCoin (CPRC) son 24 saatte %90 oranında değer kaybetti.

Bu ayın başlarında piyasaya sürülen CryptoPawCoin (CPRC) yaklaşık 15 günlük süreçte %700 oranında artış yaşamıştı. Ancak CoinMarketCap’in bu projeyi listelememesi de dahil olmak üzere çeşitli nedenlerden ötürü topluluk bu projeye şüpheyle yaklaştı.

CryptoPawCoin’in (CPRC) resmi web sitesinde de projeyle ilgili çok az bilgi bulunması dikkat çekici. CryptoPawCoin’in (CPRC) web sitesinde projeyle ilgili şu ifadelere yer veriliyor:

Devrim niteliğindeki bu kripto para projesi, blockchain teknolojisini hayvan haklarına olan güçlü destekle birleştiriyor. CPRC şeffaf, verimli ve hesap verebilir bir platform oluşturarak hayvan barınaklarını, kurtarma organizasyonlarını ve vahşi yaşamı koruma çabalarını destekleme yöntemlerinde devrim yaratmayı amaçlıyor.

CryptoPawCoin’de (CPRC) yaşanan en son fiyat düşüşün nedeni hala belirsizliğini koruyor. Bununla birlikte bazıları, proje ekibinin rug pull gerçekleştirdiğini iddia ediyor.