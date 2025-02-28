Binance’in listeleme kararı ve airdrop dağıtımı, MyShell’i en çok ilgi gören token’lar arasına taşıyarak işlem hacminde büyük bir artışa yol açtı.

Yapay zekâ odaklı MyShell ekosisteminin yerel token’ı SHELL, son 24 saatte yaklaşık yüzde 34 yükselerek 0,6816 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine (ATH) ulaştı.

Binance Etkisi: SHELL Token’ında Büyük Yükseliş

Bugün erken saatlerde Binance, MyShell’i Airdrop Portalı’ndaki onuncu proje olarak duyurdu. SHELL token’ları, 14-18 Şubat tarihleri arasında borsanın Simple Earn esnek veya kilitli ürünlerine BNB yatıran kullanıcılara dağıtıldı.

Aynı zamanda Binance, SHELL’in Türkiye saatiyle 16:00 itibariyle SHELL/BTC, SHELL/USDT ve SHELL/BNB gibi işlem çiftleriyle alım satıma açtı.

Tüm bu gelişmeler, yatırımcılar arasında büyük bir heyecan yarattı ve SHELL token’ının fiyatı yüzde 33,8 oranında yükselerek önceki zirvesini geçti. Günün en çok kazandıran token’larından biri olan SHELL, aynı zamanda metabolik sağlık odaklı Sally A1C (A1C) token’ı ile birlikte dikkatleri üzerine çekti. A1C, bu süreçte yüzde 72,4 oranında değer kazandı.

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Öne çıkan diğer yükselen token’lar arasında Daddy Tate (DADDY), CARV (CARV), Renzo (REZ), KAITO (KAITO) ve STONKS (STONKS) bulunuyor. Bu token’lar, Bitcoin ve Ethereum gibi büyük kripto paraların spot ETF taleplerindeki zayıflık ve fiyat düzeltmeleri nedeniyle değer kaybettiği bir dönemde yükseliş trendine girdi.

Özellikle A1C, STONKS (yüzde 35,9) ve KAITO (yüzde 30,1) yeni tarihi zirvelerini görerek piyasa trendlerine meydan okudu.

Büyüme ve Piyasadaki Konumu

MyShell, kullanıcıların yapay zekâ destekli dijital varlıklar oluşturmasına, sahip olmasına ve paylaşmasına olanak tanıyan merkeziyetsiz bir yapay zekâ ekosistemidir. SHELL’in sunduğu bu benzersiz değer teklifi, yatırımcıların dikkatini çekti ve token’ın 24 saatlik işlem hacmi 156 milyon doları aştı.

Mevcut durumda SHELL token, 0,6377 dolardan işlem görüyor. Bu, en yüksek seviyesinden yüzde 6,8 düşük olmasına rağmen, son yedi günde neredeyse yüzde 58’lik bir artış anlamına geliyor. SHELL, genel kripto piyasasının yüzde 11,7’lik düşüşüne ve Delphi tabanlı varlıkların ortalama yüzde 8,1’lik artışına kıyasla çok daha iyi bir performans sergiliyor.

Ayrıca, SHELL’in piyasa değeri 171,4 milyon dolara ulaşırken, tam seyreltilmiş değeri 634,8 milyon dolar seviyesinde bulunuyor. Bu da token’ı en büyük piyasa değerine sahip kripto paralar arasında 324. sıraya yerleştiriyor.

Son birkaç saat içinde en çok aranan token’lar listesinde SHELL, KAITO ve Berachain (BERA) ile birlikte üst sıralarda yer aldı.