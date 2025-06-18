Kripto para analisti Rekt Capital, Bitcoin’in yeni bir yükseliş trendine girmesi için 104 bin 400 dolar seviyesinin korunmasının hayati önemde olduğunu vurguladı.

Analiste göre bu fiyat noktası, yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesine giden yolda son engel olabilir.

Lider kripto para birimi, 104 bin doların üzerinde kalmaya devam ediyor. Söz konusu bölgedeki konsolidasyonun geçici bir duraksamadan fazlası olabileceğine dikkat çeken Rekt Capital, 6 haftadır bu seviyenin destek olarak test edildiğini belirtti.

İlgili: Bitcoin, Jeopolitik Baskılara Rağmen Güçlü Duruyor: Yatırımcılar Satmak Yerine Tutuyor

Ralli Öncesi Son Dayanak Noktası

Bitcoin, bu yılın başlarında halving sonrası yatay seyrini 240 gün süren bir bekleyişin ardından kırmıştı. Şimdi ise 104 bin 400 dolar seviyesinde haftalık kapanışların gerçekleşmesi, fiyatın daha da yukarı taşınması açısından kritik görülüyor.

Analiste göre, satış baskısına rağmen fiyatın yalnızca yüzde 10 civarında gerilemesi, sert bir düşüşten ziyade zaman bazlı bir düzeltmeye işaret ediyor. Ancak destek noktasının kaybedilmesi halinde daha derin bir geri çekilme kaçınılmaz olabilir.

Eğer mevcut destek seviyesi korunursa, Bitcoin’in bir sonraki hedefi 108 bin 890 dolar olabilir. Bu seviyenin aşılması halinde, analistin “Fiyat Keşfi Yükseliş Fazı 2” olarak adlandırdığı yeni bir ivme başlayabilir.

Teknik analizler, yükselen dipler ve elmas formasyonlarının oluştuğunu gösteriyor. Bu yapıların, tarihsel olarak yukarı yönlü güçlü hareketlerin habercisi olduğu biliniyor.

Jeopolitik Gelişmelere Rağmen Güçlü Duruş

Bitcoin, haberin yazıldığı sırada yaklaşık 105 bin 569 dolardan işlem görüyordu. Son 24 saatte yüzde 2, son 1 haftada ise yüzde 3,4 oranında düşüş kaydetti. Ancak yıllık bazda yüzde 60’ın üzerinde kazanç sağladı.

Tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 111 bin 814 dolara yakın seyreden fiyat, yatırımcıların yeni bir hamle beklediğini gösteriyor. Analist Daan Crypto Trades, haziran ayında bu yatay bandın kırılmasının oldukça olası olduğunu belirtti.