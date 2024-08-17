XRP balinalarının yeniden büyük alımlar yapması, XRP’nin fiyat hareketleri açısından olumlu sinyaller veriyor. Bu gelişmeler, XRP’nin yakın gelecekte önemli bir yükseliş yaşayabileceğine dair spekülasyonları da beraberinde getirdi.

Aylık grafikteki Bollinger Bantları’nın daralması, XRP’nin konsolidasyon aşamasında olduğunu gösteriyor, ki bu genellikle büyük bir fiyat hareketinin habercisi olabilir. Ayrıca, XRP’nin piyasa hakimiyetindeki artış ve fiyat dalgalanmalarının tarihin en düşük seviyelerinde seyretmesi, bu yükselişin yakında gerçekleşebileceğine işaret ediyor.

XRP, son 10 haftadır piyasayı geride bırakarak güçlü bir performans sergiliyor. Bu durum, XRP’nin piyasa değeri açısından sağlam bir zemine oturduğunu ve uzun vadede kalıcı bir yükseliş potansiyeli taşıdığını gösteriyor.

Teknik göstergeler de bu olumlu tabloyu destekliyor. Özellikle, XRP’nin aylık MACD göstergesinin yeşil sinyal vermesi, fiyatın 0,66 dolar seviyesini aşması durumunda hızla 1,03 dolara yükselebileceğini işaret ediyor. Bu seviyenin üzerinde kalınması, XRP’nin daha da güçlü bir yükseliş trendine girebileceğini düşündürüyor.

Analist XRP için 1 Dolara İşaret Ediyor

Dark Defender, XRP’nin fiyat hareketlerine yönelik son analizinde, XRP’nin 2024 yılı boyunca nasıl bir performans sergileyebileceğini değerlendirdi. Geçtiğimiz yıl XRP’nin 0,93 dolara ulaşmasını öngörmüş olan Dark Defender, bu sefer XRP’nin 0,66 dolar seviyesinin üzerinde kalması halinde, fiyatın hızla 1,03 dolara yükselebileceğini belirtti.

Hi all. Let me update the monthly time frame on #XRP. 1. I shared the timeline below almost a year ago, before the $0.93 run (we targeted it at $0.89 when XRP was around 28 cents). 2. Then, we discussed the possibility of touching $0.3917 and called it the last frontier. 3.… pic.twitter.com/dF2GpMTA79 — Dark Defender (@DefendDark) August 8, 2024

Analize göre, XRP şu anda 1,88 dolar, 5,85 dolar, 18,22 dolar ve 36,76 dolar gibi daha yüksek hedeflere ulaşmayı amaçlayan bir fiyat dalgası içinde. Özellikle 1,03 dolar seviyesinin üzerinde kalınması, XRP için aşırı yükseliş bölgesine girildiğine işaret ediyor.

Dark Defender ayrıca XRP’nin fiyatının, SEC davası gibi dış faktörlerden bağımsız olarak kendi kalıplarına göre hareket ettiğini vurguladı. Aylık MACD göstergesinin de yükselişe geçtiğini belirten analist, yatırımcıların XRP’nin gelecekteki potansiyeline güven duyması gerektiğini savundu.

Bu analiz, XRP’nin önümüzdeki dönemde önemli fiyat artışları yaşayabileceğine dair yatırımcılara güçlü bir sinyal veriyor.

Son olarak, büyük bir XRP yatırımcısının son 24 saat içinde 7 milyon XRP satın alarak portföyüne eklemesi, XRP balinalarının bu varlığa olan güvenini gösteriyor. Bu tür büyük alımlar, XRP’nin fiyatının önümüzdeki aylarda daha da yükselebileceğini işaret ediyor.

Genel olarak, balina alımları, teknik göstergeler ve piyasa hakimiyetindeki artışlar, XRP’nin gelecekte güçlü bir performans sergileyebileceğini gösteren olumlu işaretler olarak öne çıkıyor.