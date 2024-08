XRP balinalarının yeniden büyük alımlar yapması, XRP’nin fiyat hareketleri açısından olumlu sinyaller veriyor. Bu gelişmeler, XRP’nin yakın gelecekte önemli bir yükseliş yaşayabileceğine dair spekülasyonları da beraberinde getirdi.

Aylık grafikteki Bollinger Bantları’nın daralması, XRP’nin konsolidasyon aşamasında olduğunu gösteriyor, ki bu genellikle büyük bir fiyat hareketinin habercisi olabilir. Ayrıca, XRP’nin piyasa hakimiyetindeki artış ve fiyat dalgalanmalarının tarihin en düşük seviyelerinde seyretmesi, bu yükselişin yakında gerçekleşebileceğine işaret ediyor.

XRP, son 10 haftadır piyasayı geride bırakarak güçlü bir performans sergiliyor. Bu durum, XRP’nin piyasa değeri açısından sağlam bir zemine oturduğunu ve uzun vadede kalıcı bir yükseliş potansiyeli taşıdığını gösteriyor.

Teknik göstergeler de bu olumlu tabloyu destekliyor. Özellikle, XRP’nin aylık MACD göstergesinin yeşil sinyal vermesi, fiyatın 0,66 dolar seviyesini aşması durumunda hızla 1,03 dolara yükselebileceğini işaret ediyor. Bu seviyenin üzerinde kalınması, XRP’nin daha da güçlü bir yükseliş trendine girebileceğini düşündürüyor.

Dark Defender, XRP’nin fiyat hareketlerine yönelik son analizinde, XRP’nin 2024 yılı boyunca nasıl bir performans sergileyebileceğini değerlendirdi. Geçtiğimiz yıl XRP’nin 0,93 dolara ulaşmasını öngörmüş olan Dark Defender, bu sefer XRP’nin 0,66 dolar seviyesinin üzerinde kalması halinde, fiyatın hızla 1,03 dolara yükselebileceğini belirtti.

Hi all. Let me update the monthly time frame on #XRP.

1. I shared the timeline below almost a year ago, before the $0.93 run (we targeted it at $0.89 when XRP was around 28 cents).

2. Then, we discussed the possibility of touching $0.3917 and called it the last frontier.

3.… pic.twitter.com/dF2GpMTA79

— Dark Defender (@DefendDark) August 8, 2024