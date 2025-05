Zincir üstü analitik platformu Glassnode’a göre, uzun vadeli Bitcoin yatırımcılarının arzındaki düşüş, piyasa zirvesinin yaklaşıyor olabileceğine işaret ediyor.

Glassnode tarafından yapılan 14 Mayıs tarihli paylaşımda, 155 günden uzun süredir hareket ettirilmeyen BTC’leri temsil eden uzun vadeli yatırımcı (LTH) arzının, mart ortasında 13,66 milyon BTC’den 14,29 milyon BTC’ye yükseldiğini ancak bu ay içinde ikinci kez düşüşe geçtiği belirtildi.

#Bitcoin 's LTH supply rose from 13.66M $BTC in mid-March to 14.29M $BTC , but recently ticked down again for the second time in May. LTH spending has also picked up to 0.43. These inflections can escalate quickly, often front-running local market tops – worth watching closely. pic.twitter.com/xqN0MkiOWS

Aynı zamanda, uzun vadeli cüzdanlardan çıkan BTC miktarını izleyen LTH harcamaları oranı, 0,43 seviyesine ulaştı. Bu oran tarihsel olarak yerel zirveler öncesinde yükseliş gösteren bir sinyal olarak kabul ediliyor.

X’te 520 bin takipçisi bulunan WhaleWire analisti Jacob King, Bitcoin’in klasik bir çift tepe formasyonu oluşturduğunu savundu. Bu formasyon geçmişte her büyük boğa döngüsünün sonunu işaret etmişti.

Bitcoin’s recent surge is completing a double top — a pattern that has occurred at 100% of its major market cycle peaks. It’s a clear signal: the bear market is beginning.

While retail sheep convince themselves that hovering above $100K is due to mythical institutional demand or… pic.twitter.com/1NpbFOuymF

