Zincir üstü analitik platformu Glassnode’a göre, uzun vadeli Bitcoin yatırımcılarının arzındaki düşüş, piyasa zirvesinin yaklaşıyor olabileceğine işaret ediyor.

Glassnode tarafından yapılan 14 Mayıs tarihli paylaşımda, 155 günden uzun süredir hareket ettirilmeyen BTC’leri temsil eden uzun vadeli yatırımcı (LTH) arzının, mart ortasında 13,66 milyon BTC’den 14,29 milyon BTC’ye yükseldiğini ancak bu ay içinde ikinci kez düşüşe geçtiği belirtildi.

#Bitcoin's LTH supply rose from 13.66M $BTC in mid-March to 14.29M $BTC, but recently ticked down again for the second time in May. LTH spending has also picked up to 0.43. These inflections can escalate quickly, often front-running local market tops – worth watching closely. pic.twitter.com/xqN0MkiOWS — glassnode (@glassnode) May 14, 2025

Aynı zamanda, uzun vadeli cüzdanlardan çıkan BTC miktarını izleyen LTH harcamaları oranı, 0,43 seviyesine ulaştı. Bu oran tarihsel olarak yerel zirveler öncesinde yükseliş gösteren bir sinyal olarak kabul ediliyor.

Analistler Uyarıyor: Çift Tepe ve Yapay Ralli Riski

X’te 520 bin takipçisi bulunan WhaleWire analisti Jacob King, Bitcoin’in klasik bir çift tepe formasyonu oluşturduğunu savundu. Bu formasyon geçmişte her büyük boğa döngüsünün sonunu işaret etmişti.

Bitcoin’s recent surge is completing a double top — a pattern that has occurred at 100% of its major market cycle peaks. It’s a clear signal: the bear market is beginning. While retail sheep convince themselves that hovering above $100K is due to mythical institutional demand or… pic.twitter.com/1NpbFOuymF — Jacob King (@JacobKinge) May 15, 2025

King ayrıca, rallinin doğal taleple değil, içeriden yapılan manipülasyonlar ve Tether (USDT) girişleriyle sürdürüldüğünü iddia etti. Ona göre piyasa şu anda aşırı değerli ve bir çöküşün eşiğinde olabilir.

Kurumsal Yatırımcılarla Fiyat Desteği Sağlanabilir

2025’in başlarında %32’ye yakın değer kaybeden Bitcoin, mayıs başında 94.000 dolar seviyesinden 12 Mayıs’ta 105.747 dolara kadar güçlü bir toparlanma yaşadı. Bu yükselişte kurumsal alımların etkili olduğu belirtiliyor.

Strategy, 12 Mayıs’ta 1,34 milyar dolarlık BTC alarak toplam varlığını 569.000 BTC’ye çıkardı ve Japonya merkezli Metaplanet, 1.241 BTC daha ekleyerek toplamda 6.796 BTC’ye ulaştı. Öte yandan Bitcoin spot ETF’leri, son 1 ayda 1,94 milyar dolar net giriş aldı. Santiment’e göre, Bitcoin arzının yaklaşık %68’i kurumların elinde bulunuyor ve şu an için önemli bir satış işareti gözlemlenmiyor.

Sonuç: Kısa ve Orta Vadeli Görünüm

Veriler, bireysel yatırımcı duyarlılığı zayıflarsa kısa vadeli bir geri çekilmenin mümkün olabileceğini gösteriyor. Ancak kurumsal alımların sürmesi ve ETF’lerin günlük yaklaşık 5.000 BTC alımı ile Bitcoin’in destek bulması ve kâr satışlarının ardından yeni bir yükseliş ivmesi yakalaması olası.