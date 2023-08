Kripto para analisti Bitcoin’deki karşı karşıya olduğu olumsuz durumların yakın zamanda sonlanmayacağına inanıyor.

2023 yılıyla birlikte Bitcoin ciddi yükselişler yaşadı. Bu, birçok kişinin Bitcoin’deki ayı sezonunun son bulduğuna inanmasına yol açtı. Ancak son birkaç haftadır Bitcoin’de işler yolunda gitmiyor ve sonuç olarak lider kripto para birimi 25.300 dolara kadar gerileyerek son iki ayın en düşük seviyesini kaydetti.

Bazı kripto para analistleri, Bitcoin’deki düşüş trendinin son bulmadığını ve uzun zamandır görülmeyen düşük seviyelere gerileyebileceğini iddia ediyor. Bu isimlerden biri de Benjamin Cowen.

Cowen kısa bir süre önce Twitter hesabından yaptığı açıklamada lider kripto para biriminin 2015 ve 2018-2020 yıllarında kaydedilen dip seviyelere gerileyebileceğini iddia etti. Ancak Cowen’e göre Bitcoin’in 2019 yılında kaydedilen en yüksek fiyat seviyesi olan 13-14 bin dolara gerilemesinin daha olası olduğunu düşünüyor.

Benjamin Cowen bu öngörüsünü Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ve Hacim Profili Görünür Aralığı (VPVR) metriklerine dayandırıyor.

Bitcoin 2023 yılında kayda değer bir performans sergiledi ve değerini iki katına çıkardı. Ancak son birkaç ayda Bitcoin’deki yükseliş ivmesi güç kaybetti. Sonuç olarak lider kripto para birimi Ağustos ayının ortalarında 25.300 dolara kadar gerileyerek son iki ayın en düşük fiyat seviyesini kaydetti.

#Bitcoin – A scenario to consider

This potential scenario is a lower low.

Of course, a case could be made for a double bottom (2015) or higher low (2018-2020), but I would at least keep the 2019 high in mind ($13k-$14k). pic.twitter.com/Wl7LliTLmO

— Benjamin Cowen (@intocryptoverse) August 22, 2023