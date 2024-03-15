SHIB ve DOGE, önümüzdeki iki yıl içinde bir diğer popüler memecoin’in hızına yetişebilir.

Özet:

Kripto para piyasası, özellikle de memecoin’ler son dönemde ciddi bir yükseliş kaydetti.

Bir sonraki boğa piyasasına sadık yatırımcılara sahip bir memecoin’in liderlik edeceği tahmin ediliyor.

Kripto para piyasası son haftalarda adeta patlama yaşıyor. Bitcoin gibi birçok kripto para, yakın dönemde fiyat rekoru kırdı. Özellikle memecoin’ler büyük ilgi görüyor.

Shiba Inu (SHIB), Dogecoin (DOGE), dogwifhat (WIF) ve Floki Inu (FLOKI) gibi birçok memecoin, aylık bazda üç haneli fiyat artışları gösterdi.

Popüler yatırımcı Andrew Kang’e göre, 2024-2025’te yaşanması olası boğa piyasasında en iyi performansı gösteren kripto para Pepe Coin (PEPE) olabilir.

Kang, 2020-2021 boğa piyasasının gözdesinin Dogecoin (DOGE) olduğunu hatırlattı. DOGE’un başarısını Elon Musk’ın kendisine desteği ve hakkında sık sık açıklamalar yapması destekledi. Kang, Tesla CEO’sunu PEPE piyasasına da dahil olmaya davet ediyor.

PEPE, Kang’e göre yatırımcı tabanı açısından da oldukça avantajlı bir durumda. Geçmişte yaşanan FUD olayları, yalnızca eli güçlü yatırımcıların piyasaya tutunabilmesiyle sonuçlandı.

Kurbağa temalı kripto para, gerçekten de son aylarda kripto piyasasının rock yıldızıydı. Geçtiğimiz yılın bahar aylarında piyasaya sürülen coin, kısa sürede epey yükseldi.

Memecoin’in etkileyici performansı sonucu Binance ve Coinbase gibi oyuncular, kripto parayı listelemeye başladı.

Birkaç gün önce fiyat rekoru kıran PEPE, hala bu seviyenin çok yakınında seyrediyor. Toplam piyasa değeri de kısa bir süreliğine 4 milyar doları geçti. PEPE’in piyasa değeri, haber yayın saati itibarıyla 3,9 milyar dolar ölçülüyor.

PEPE hakkında tüm detayları bilmek isteyenler aşağıdaki videomuzu izleyerek bilgi edinebilirler: