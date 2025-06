Kripto dünyasında Dogecoin (DOGE) ve Shiba Inu (SHIB) gibi öncüler geçtiğimiz hafta düşüş yaşarken, gözler beklenmedik şekilde bir başka memecoin’e çevrildi: Aura (AURA).

Kedi temalı Solana tabanlı token AURA, son yedi günde %13.000’in üzerinde değer kazandı. Geçtiğimiz günlerde 0,24 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan coin, bu yazının yazıldığı sırada yaklaşık 0,13 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Piyasa değeri ise zirvede 220 milyon dolar üzerine çıkarken şu anda yaklaşık 130 milyon dolar civarında.

Bu etkileyici yükselişe yol açan bazı etkenler:

Bitrue, 11 Haziran’da AURA’yı listeleyerek süreci başlattı. Aynı gün MEXC Global, AURA/SOL işlem çiftini kullanıcılarına sundu. Gate.io ise 16 Haziran’da Gate Alpha platformunda AURA/SOL çiftini listeledi ve bununla birlikte işlem yapanlara ödüller sunan bir kampanya başlattı.

Aura, Haziran 2024’te piyasaya sürülmüş genç bir proje. Ancak bazı eleştirmenler, token’ın sosyal medya ilgisi dışında somut bir kullanım alanı sunmadığını savunuyor. Bu nedenle yatırımcılar, özellikle “pump and dump” yani fiyatın yapay olarak şişirilip sonra hızla düşürüldüğü manipülasyonlara karşı temkinli olmalı.

Tüm risklere rağmen, bazı piyasa katılımcıları hâlâ AURA’nın yükselişinin bitmediğini düşünüyor. Sosyal medyada “Fuel” kullanıcı adına sahip bir analist, token’ın piyasa değerinin 1 milyar dolara ulaşabileceğini öne sürdü. Şu anda yalnızca yedi memecoin, bu seviyeyi aşmış durumda.

Yükseliş potansiyeli büyük olabilir; fakat aynı şekilde volatilite de yüksek. AURA gibi projelerde kazanç ararken sağduyulu ve dikkatli yatırım stratejileri hayati önem taşıyor.

The next $1B memecoin is called $aura

Fuel zee bags⛽️💥 pic.twitter.com/ugm0nCxdaR

— Fuel (@fuelkek) June 16, 2025