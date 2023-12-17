Son bir haftalık süreçte kripto para piyasası bir miktar geri çekildi. Bu süreçte ICP ve BONK gibi kripto para birimleri etkileyici yükselişler yaşadı.

Bitcoin, Cumartesi günü 43.000 doların üzerine yükselmek için girişimlerde bulundu. Ancak bu girişiminde başarısız olan Bitcoin (BTC) 42.000 doların da altına geriledi. 17 Aralık Pazar günü Bitcoin 41.800 dolar bandında işlem görüyor.

Bununla birlikte son 24 saatlik zaman diliminde Shiba Inu (SHIB), Filecoin (FIL) ve Internet Computer (ICP) dışındaki çoğu altcoin kırmızı renge büründü.

Bitcoin 41.630 Dolara Geriledi

Bitcoin (BTC) fiyatı geride bıraktığımız hafta Cumartesi günü 44.600 doların üzerine yükselerek son 19 ayın en yüksek seviyesini kaydetmişti. Bununla birlikte haftaya 3.000 dolarlık dev düşüşle başlayan lider kripto para birimi, 11 Aralık’ta 40.200 dolara kadar geriledi.

13 Aralık Çarşamba günü Fed’in faiz kararını açıklamasıyla birlikte yönünü tekrar yukarıya çeviren lider kripto para birimi, 43.400 dolar bandına geri dönü. Bununla birlikte 14 Aralık Perşembe günü Ledger’da tespit edilen bir güvenlik açığı sonucu BTC fiyatı serbest düşüşe geçti ve 41.400 dolar bandına kadar geriledi.

Ledger kısa bir süre içerisinde sorunu çözdü ve BTC de bu süreçte kaydettiği değer kayıplarının önemli bir kısmını sildi.

Bitcoin (BTC) fiyatı Cuma ve Cumartesi günü 42.750 dolara kadar yükseldi. Ancak 43.000 dolar seviyesini test edemedi. Sonuç olarak bu seviyede reddedilen BTC fiyatı 42.000 doların biraz altına geriledi.

17 Aralık Pazar günü itibariyle Bitcoin’in (BTC) toplam piyasa değeri 819 milyar dolar, Bitcoin’in altcoin’ler üzerindeki piyasa hakimiyeti ise %50 seviyesinde.

Haftanın En Çok Yükselen Kripto Para Birimleri

Geride bıraktığımız son 7 gün özellikle memecoin’ler açısından oldukça hareketli geçti. Solana tabanlı memecoin projesi Bonk Inu (BONK) astronomik yükseliş trendini sürdürdü. Bonk Inu (BONK) bir noktada günlük %100, haftalık bazda ise %1.200’ün üzerinde değer kazanarak tüm dikkatleri üzerine çekti. Bu süreçte Solana (SOL) da yükselişini sürdürdü. Son 1 haftalık süreçte %1,40 oranında değer kazanan Solana (SOL) 72,57 dolar bandında işlem görüyor.

Son dönemde en iyi performans gösteren kripto para birimi ise Internet Computer (ICP) oldu. Internet Computer (ICP) son 24 saatlik zaman diliminde %19,5, son bir haftalık zaman diliminde ise %104 oranında değer kazandı.

Haftanın en iyi performans gösteren diğer kripto para birimleri arasında %92 değer kazanan Osmosis (OSMO), %60 değer kazanan Injective (INJ), %55,7 oranında değer kazanan WOO Network (WOO) ve %51 oranında yükselen Helium (HNT) yer alıyor.

TIA, AVAX, FET, AR, ATOM, RNDR, BGB, FIL ve VET gibi popüler kripto paralar da bu süreçte %10 ile %49 arasında değer kazandı.

Son 7 günlük zaman diliminde en çok değer kaybeden kripto paralar ise şu şekilde Kaspa (KAS) -%13,7, THORChain (RUNE) -%11,5, Terra (LUNC) -%11,3, Chainlink (LINK) -%10,8.

Yaşanan tüm bu gelişmeler sonucunda kripto para piyasasının toplam değeri yaklaşık 46 milyar dolar azaldı ve 1,653 trilyon dolara geriledi.