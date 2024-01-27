Celsius kripto para borsalarına yüklü miktarda ETH göndermeye devam ediyor. Son transferler, Celsius’un borsalara 125 milyon dolarlık ETH göndermesinden yaklaşık iki hafta sonra gerçekleşti.

2022 yılında iflas bayrağını çeken kripto para kredi platformu Celsius Network, alacaklılarına ödeme yapmak için hazırlıklarını sürdürüyor. Geri ödeme planı kapsamında Celsius Network, Coinbase ve Paxos’a 1 milyar dolarlık ETH transferi gerçekleştirdi.

Kripto para analitik platformu Arkham Inteligence’ın verilerine göre Celsius söz konusu 1 milyar dolarlık ETH transferini 13 farklı işlemde gerçekleştirdi.

1 Milyar Dolarlık Kripto Para Transferi

İflas eden Celsius Network ETH’leri ilk olarak borsalarla etkileşime girdiği bir cüzdan adresine taşıdı. Her biri 22,05 dolar değerindeki iki test transferinin ardından Celsius 99,49 milyon dolar değerindeki 45.000 ETH’yi Coinbase’e aktardı.

Takip eden süreçte Coinbase’e 657 milyon dolar değerinde 297.454 ETH daha gönderildi. Celsius Network, Paxos’a ise 324 milyon dolar değerinde 146.507 ETH transfer etti. Böylelikle iflas eden kripto para kredi platformu Celsius Network, borsalara 981 milyon doların üzerinde değere sahip ETH gönderdi.

Yaklaşık 1 milyar dolar büyüklüğündeki bu transfer, Celsius Network tarafından yapılan 125 milyon dolarlık bir önceki ETH transferinden yaklaşık 2 hafta sonra geldi. Celsius Network 8 Ocak ile 12 Ocak tarihleri arasında Coinbase ve FalconX’e sırasıyla 95,5 milyon dolar ve 29,7 milyon dolar transfer etmişti. Celsius bu ayın başlarında gerçekleştirdiği bir başka işlemde 407 milyon dolar değerinde 206.300 ETH’yi stake’ten kaldırmıştı.

Sonuç olarak şu anda Celsius Network’ün rezervlerinde hala 236 milyon dolar değerinde 106.039 ETH bulunuyor. Bu varlıkların akibetinin ne olacağı ise henüz bilinmiyor.

Celsius’un Alacaklılarına Geri Ödeme Tarihi Yaklaşıyor

Tüm bu transferler, Celsius’un yeniden yapılanma planının New York İflas Mahkemesi tarafından kabul edilmesinin ve SEC tarafından onaylanmasının ardından gerçekleşti.

Celsius Network’ün bu yeniden yapılanma planı onaylanmadan önce alacaklılarına ödeme yapmak için Mining NewCo adıyla bir madencilik şirketine dönüşmeyi planlıyordu. Mining NewCo adlı şirketin sahibi Celsius Network’ün alacaklıları olacak ve şirket ihaleyi kazanan Fahrenheit adlı konsorsiyum tarafından yönetilecekti. Celsius Network kurtarma planı ayrıca şirketin alacaklılarına 2 milyar dolar değerinde BTC ve ETH dağıtılmasını içeriyordu.

Ancak yeniden yapılanma planında bir takım değişiklikler yapıldı. Celsius artık madenciliğe ve alacaklılarının sahibi olacağı Mining NewCo hisselerinin tesciline odaklanacak.

Öte yandan Celsius Network’ün 31 Ocak tarihinde veya daha öncesinde alacaklılarına geri ödeme yapmaya başlaması bekleniyor.