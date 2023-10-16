Piyasa değeri en yüksek ilk 100 kripto para arasına yeni bir yüz katıldı. Peki ama bu ne kadar uzun sürecek?

Özet:

CryptoPawCoin (CPRC) son 24 saatte %680 oranında değer kazanarak piyasa değeri en yüksek ilk 100 kripto para arasına dahil oldu. CPRC’nin piyasa değeri şu anda 500 milyon doların üzerinde.

CryptoPawCoin (CPRC), hayvan haklarını korumayı hedefleyen bir proje. Bununla birlikte yatırımcılara düşük işlem hacimleri nedeniyle dikkatli olmaları tavsiye ediliyor. Zira bu, piyasa manipülasyonunu gibi bazı riskleri beraberinde getiriyor.

CPRC İlk 100’e Girdi mi Girmedi mi?

Kripto para piyasasında on binlerce farklı proje ve kripto para birimi var. Bu projelerin büyük bir çoğunluğu ise ciddi anlamda düşük piyasa değerine sahip projeler. Dolayısıyla bir kripto paranın, piyasa değerine göre en büyük 100 kripto para listesine dahil olması nadir görülen bir olay.

CryptoPawCoin (CPRC) olarak adlandırılan proje, son 24 saat içinde %680’lik bir patlama yaşayarak ilk 100’e kripto para arasına dahil oldu. CoinGecko verilerine göre şu anda 0,0016 dolardan işlem gören CPRC’nin piyasa değeri ise 500 milyon doların üzerinde.

Öte yandan CryptoPawCoin (CPRC) projesinin henüz CoinMarketCap platformundaki arama sonuçları arasında yer almadığını da belirtelim.

CryptoPawCoin (CPRC) Nedir?

Resmi web sitesinde yer alan bilgilere göre CryptoPawCoin (CPRC), hayvan haklarını korumaya yardımcı olmayı amaçlayan bir proje. CPRC token, hayvanları koruma çabalarında devrim yaratmak istiyor.

Son olarak CryptoPawCoin (CPRC) projesinin işlem hacminin, piyasa değerine göre çok düşük bir seviyede olduğunu belirtelim. Bu nedenle yatırımcıların bu tür projelere oldukça dikkatli ve temkinli yaklaşması büyük önem arz ediyor.