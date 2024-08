Alpha Lions Academy’nin CEO’su Edo Farina tarafından yapılan son analiz, XRP sahiplerinin zenginler listesine girebilmek için ne kadar XRP’ye ihtiyaç duyduğunu gözler önüne seriyor.

XRP sahiplerinin ilk %10’luk dilimde yer alabilmesi için şu anda 3.011 XRP tokenine sahip olması gerekiyor. Bu, 2024 yılının Haziran ayında gerekli olan 3.299 XRP’den önemli bir düşüşü temsil ediyor. Bu düşüş, XRP fiyatındaki artışın, bu seviyeye ulaşmak için gereken token sayısını azaltmasıyla açıklanıyor.

Holding just 3011 $XRP puts you in the Top 5% on the Rich List 🔥🤑 pic.twitter.com/MkJIERmK9d

— EDO FARINA 🅧 XRP (@edward_farina) August 12, 2024