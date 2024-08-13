Alpha Lions Academy’nin CEO’su Edo Farina tarafından yapılan son analiz, XRP sahiplerinin zenginler listesine girebilmek için ne kadar XRP’ye ihtiyaç duyduğunu gözler önüne seriyor.

%10’luk Dilime Girmek

XRP sahiplerinin ilk %10’luk dilimde yer alabilmesi için şu anda 3.011 XRP tokenine sahip olması gerekiyor. Bu, 2024 yılının Haziran ayında gerekli olan 3.299 XRP’den önemli bir düşüşü temsil ediyor. Bu düşüş, XRP fiyatındaki artışın, bu seviyeye ulaşmak için gereken token sayısını azaltmasıyla açıklanıyor.

Holding just 3011 $XRP puts you in the Top 5% on the Rich List 🔥🤑 pic.twitter.com/MkJIERmK9d — EDO FARINA 🅧 XRP (@edward_farina) August 12, 2024

Farina, yaklaşık 523.615 cüzdanın en az 3.011 XRP tuttuğunu belirtiyor. Ancak, bir kişinin birden fazla cüzdana sahip olabileceği düşünüldüğünde benzersiz sahiplerin kesin sayısını belirlemek zorlaşıyor.

İlk %5’lik Dilimdeki XRP Sahipleri

XRP sahiplerinin ilk %5’lik dilime girebilmesi için daha fazla miktarda, yani 10.099 XRP’ye sahip olması gerekiyor. Farina, bu kategorideki bireyleri “köpek balığı” olarak nitelendiriyor ve bu kritere uyan toplam 252.594 cüzdan bulunuyor.

Farina, en az 10.000 XRP biriktirmenin stratejik önemini vurgulayarak, bu pozisyonu inşa etmek için Dolar Maliyet Ortalaması (DCA) gibi yöntemlerle düzenli alımlar yapılmasını öneriyor. Farina, XRP fiyatının 10 dolar veya hatta 100 dolar gibi iddialı hedef fiyat noktalarına yaklaşmasıyla yatırımcıların önemli getiriler sağlayabileceğini tahmin ediyor.

İlk %1’lik Dilimdeki XRP Sahipleri

En üst %1’lik dilimde yer almak ve “balina” olarak kabul edilmek için yatırımcıların en az 61.237 XRP’ye sahip olması gerekiyor. Analistin verdiği bilgilere göre, bu gereksinimi karşılayan 52.361 cüzdan bulunuyor.

Farina, token yakma ve nostro/vostro hesaplarında kilitli XRP’ler gibi faktörlerin, XRP’nin kıtlığını artırarak, gelecekte daha küçük varlıkların değer kazanmasına ve daha fazla yatırımcının zenginler listesi kategorilerine girmesine yol açabileceğini öne sürüyor.

Farina’nın analizi, XRP zenginler listesinin fiyat dalgalanmaları ve piyasa koşullarıyla ne kadar değişken olduğunu gözler önüne seriyor. XRP’nin büyük miktarlarda elde tutulması, yatırımcılara kayda değer getiriler sağlama potansiyeli taşısa da, kripto para piyasasının yüksek volatilitesi ve riskleri göz önünde bulundurulmalı. Bu nedenle, yatırımcıların bireysel risk toleranslarını ve yatırım hedeflerini dikkatlice değerlendirmeleri gerekiyor.