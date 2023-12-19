Bitcoin 2023 yılının şimdiye kadarki bölümünde %150’nin üzerinde değer kazandı. Ancak Bitcoin’in bu performansı, bazı madencilik şirketlerinin ve Coinbase’in hisselerinin performansının yanında sönük kalıyor.

Finansal hizmetler şirketi Matrixport tarafından hazırlanan bir rapor, borsada işlem gören kripto para şirketlerinin hisselerinin şimdiye kadar sergilediği performansı gözler önüne seriyor. Matrixport raporu, bu hisselerin 2023 yılının başından bu yana kaydettikleri performansla Bitcoin’i geride bıraktığını gösteriyor.

Kripto Şirketlerinin Hisseleri %266 Artarken Bitcoin %150 Arttı

Başta Bitcoin olmak üzere kripto paralar 2023 yılına harika bir başlangıç yaptı. Bu süreçte Nasdaq %53 oranında artarken Bitcoin ise %150 oranında değer kazandı.

Her ne kadar kripto paralar 2023 yılında göz dolduran bir performans kaydetse de halka açık kripto para şirketlerinin hisselerinin çok daha iyi performans sergilediği göze çarpıyor. Matrixport raporuna göre Bitcoin madencilik şirketleri ve Coinbase gibi diğer kripto para şirketleri 2023 yılında %266 oranında değer kazandı.

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Bu hisselerinin Bitcoin’den %110 oranında daha iyi performans göstermesi, madencilik şirketlerinin piyasa döngülerine verdiği tepkiyi gösteriyor. Matrixport, Eylül ayında yayınladığı raporda Bitcoin madencilik hisselerinin fiyat potansiyeline dikkat çekmişti. Matrixport o dönemki raporunda, BTC fiyatının 70.000 dolara yükselmesi halinde yatırımcılarının %167, HIVE Digital, Bitfarms ve Iris Energy gibi halka açık Bitcoin madencilik şirketlerinden oluşan bir portföye yatırım yapanların ise çok daha büyük kazançlar elde edebileceğinin altını çizmişti.

2023 yılına 31,55 dolar seviyesinde başlayan Coinbase hisseleri, yılın şimdiye kadarki bölümünde %356 oranında değer kazandı ve 153,43 dolara yükseldi. Bununla birlikte dünyanın en büyük kurumsal Bitcoin rezervlerine sahip olan MicroStrategy’nin hisseleri ise 2023 yılının başında 132 dolardan işlem görürken %294 oranında değer kazanarak 599 dolara kadar yükseldi.

Bitcoin İşlem Ücretleri ve Solana’nın Yükselişi

Matrixport raporu Bitcoin ekosistemindeki ilginç bir gelişmeye dikkat çekiyor: Ordinals trendi nedeniyle Bitcoin ağındaki işlem ücretlerinde yaşanan artış.

Bitcoin Ordinals trendi nedeniyle Bitcoin ağındaki işlem ücretleri piyasanın düşüşte olduğu dönemlerde dahi arttı. Bu da doğal olarak Bitcoin madencilik şirketlerinin gelirlerini arttırdı.

Öte yandan Matrixport raporunda, Solana ağının katman-1 ve katman-2 ağlarını gölgede bıraktığı belirtiliyor.