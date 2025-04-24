BitMEX’in eski CEO’su Arthur Hayes, ABD Hazine Bakanlığı’nın tahvil geri alım programına dikkat çekerek Bitcoin’in 200 bin dolara ulaşabileceğini öne sürdü.

Hayes, programın piyasaya büyük bir dolar likiditesi sağlayacağını ve Bitcoin’i yeni zirvelere taşıyacağını savunuyor.

Hayes’e göre tahvil geri alımları, piyasa volatilitesini azaltarak yatırımcıların daha fazla tahvil almasına zemin hazırlıyor. Bu da dolaylı yoldan finansal sistemde likiditenin artmasına neden oluyor. Hayes, mevcut süreci 2022’nin sonlarında Hazine Bakanı Janet Yellen’ın Fed’in Ters Repo Programı’nı boşaltarak piyasaya nakit enjekte ettiği döneme benzetiyor. O sırada Bitcoin önce dip seviyeleri görmüş, ardından altı katına kadar yükselmişti.

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200 bin dolarlık Bitcoin tahmininin gerçekleşebilmesi için iki temel koşulun oluşması gerekiyor. İlki, Hazine’nin geri alım hamlelerini artırması. Özellikle bütçe açığının büyümesi, tahvil getirilerini bastırmak için ek adımlar atılmasına yol açabilir. İkinci olarak, ABD Merkez Bankası’nın doğrudan olmasa da likiditeyi destekleyici adımlara göz yumması bekleniyor. Hayes, Fed’in sıkı para politikası söylemine rağmen, niceliksel sıkılaştırmayı yavaşlatabileceğini ya da bankalara yönelik rezerv koşullarını esnetebileceğini öne sürüyor.

“Kazanan Yine Bitcoin Olacak”

Bitcoin’in hâlâ en güçlü değer koruma aracı olduğunun altını çizen Hayes, “Fiat para bolluğunda en büyük kazanan yine Bitcoin olacak.” dedi. Trump’ın agresif gümrük politikalarının küresel piyasalarda endişe yarattığını vurgulayan Hayes, geleneksel hisse senedi ve tahvillere güvenini kaybeden yatırımcıların alternatif varlıklara yöneldiğini belirtti. Fiziki dünyada bunun karşılığı altınken, dijitaldeki karşılığının Bitcoin olduğunu ifade etti.

Hayes’in analizleri piyasalarda karşılık bulmuş gibi görünüyor. Bitcoin, 6 haftalık aranın ardından yeniden 90 bin doların üzerine çıkarken, haberin yazıldığı sırada 93 bin 531 dolardan işlem görüyor. 24 saatte yüzde 5,8 haftalık bazda ise yüzde 11,8 artışla genel kripto piyasasının önüne geçti.