Ripple (XRP), yatay seyrini sürdürüyor. Alıcıların ve satıcıların kararsızlığı fiyat üzerinde baskı yaratıyor. CryptoPotato analistlerinden Duo Nine, bu haftaki yazısında XRP’deki destek direnç seviyelerine ve olası senaryolara yer verdi.

XRP şu an kararsız ve zayıf bir görünümde ve 2 dolar seviyesi kritik destek çalışıyor. Bu seviyenin altına inilirse satışlar derinleşebilir. Öte yandan yukarı yönlü bir hareket için 2,30 doların güçlü bir şekilde aşılması gerekiyor. Teknik göstergeler (özellikle MACD), şu anda yükseliş lehine sinyaller üretmiyor.

Bu Hafta İzlenmesi Gereken XRP Seviyeleri

Destek Seviyeleri: 2 dolar ve 1,60 dolar

2 dolar ve 1,60 dolar Direnç Seviyeleri: 2,30 dolar, 2,60 dolar ve 3 dolar

1. Alıcılar Beklemede

XRP son haftalarda 2 dolar seviyesindeki kritik desteğin üzerinden uzaklaşmakta başarısız oldu. Haberin yazıldığı sırada fiyat 2,17 dolar civarında seyrediyor. Alıcılar piyasadan uzak ve fiyat yukarı hareket etmeye çalıştığında satıcılar hızla devreye giriyor. Bu da zayıflığın bir işareti olarak görülüyor.

2. 2,30 Dolardan Bir Kez Daha Reddedildi

Geçtiğimiz Pazartesi günü boğalar 2,30 dolar direncini aşmayı denedi, ancak bu çaba başarısız oldu. O zamandan bu yana fiyat aşağı yönlü hareket ediyor ve tekrar kritik destek seviyesine yaklaşıyor. Eğer görünüm değişmezse, 2 dolarda alıcıların tekrar devreye girme şansı doğabilir.

3. MACD Göstergesi Zayıflık İşareti Veriyor

Günlük MACD göstergesi aşağı yönlü bir kesişim yaptı. Bu durum, piyasadaki boğa momentumu eksikliğini ve satıcıların daha da güçlendiğini gösteriyor. Fiyatın 2 dolar desteğini kırması halinde kısa ve orta vadede düşüş trendi başlayabilir.