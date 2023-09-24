Kripto para piyasasında yeni bir haftayı daha geride bırakmaya hazırlanıyoruz. Bu yazımızda son 7 günün en iyi ve en kötü performans kaydeden kripto para birimlerine yer vereceğiz.

Bitcoin fiyatı, son 7 günde neredeyse hareketsiz kaldı. Ancak bu süreçte altcoin’ler kayda değer fiyat hareketlilikleri yaşadı.

Bitcoin, Pazartesi ve Salı günü yaşanan yükselişler sonucunda 27.500 dolarla son 20 günün en yüksek seviyesini kaydetti. Ancak ne yazık ki BTC bu yükseliş trendini sürdürmekte başarısız oldu ve sonuç olarak son 3 günün en düşük seviyesi olan 26.400 dolara kadar geriledi. Lider kripto para birimi şu anda tıpkı geride bıraktığımız hafta sonunda da olduğu gibi 26.500 dolar bandında işlem görüyor.

Bitcoin’in piyasa değeri haftanın son gününde 520 milyar doların biraz altında. Bitcoin’in altcoin’ler üzerindeki piyasa hakimiyeti ise %49,2 seviyesinde.

WEMIX Yükselişe Geçti

Bitcoin’le birlikte altcoin’lerin büyük bir kısmı da Pazar günü oldukça sakin kaldı. Ancak bu süreçte bazı altcoin’ler kayda değer yükselişler ve düşüşler kaydetti. Son 24 saatlik zaman diliminde piyasa değerine göre en büyük 10 kripto paranın neredeyse tamamı yeşil renkte. Yalnızda Dogecoin (DOGE) %0,1’lik düşüş yaşadı.

Haftalık bazda ise en çok yükseliş yaşayan kripto para birimleri şu şekilde:

WEMIX %114,7

%114,7 Radix %23,3

%23,3 Chainlink %14,6

%14,6 Curve DAO Token %11,5

%11,5 ImmutableX %11,1

%11,1 Terra %7,8

%7,8 Algorand %5,8

Öte yandan haftalık bazda en büyük değer kaybı yaşayan kripto para birimleri arasında;

Rollbit Coin -%23,2,

-%23,2, THORChain -%12,5

-%12,5 Synthetix Network -%9,2

-%9,2 Toncoin -%9,1

-%9,1 GALA -%7,9

-%7,9 Tokenize Xchange -%6,9

-%6,9 Optimism -%5,8

gibi popüler altcoin’ler yer alıyor.

Kripto para piyasasının toplam değeri, geride bıraktığımız Pazar günü olduğu gibi 1,060 trilyon dolar seviyesinde sabit kaldı.