Bu hafta açıklanacak ekonomik veriler ve enflasyon rakamları nedeniyle önümüzdeki 7 günün oldukça hareketli geçeceği tahmin ediliyor. Peki bu durum kripto para piyasasını nasıl etkileyecek?

Geride bıraktığımız hafta yaşanan düşüşlerin ardından yatay seyir izleyen kripto para piyasasının toplam değeri 2,38 trilyon dolara kadar geriledi.

Bu haftanın ekonomik takviminde, ABD’nin para politikasına yön verebilecek birkaç Fed konuşması ve ÜFE ile TÜFE verilerinin açıklanması yer alıyor.

Bu Haftanın Ekonomik Takvimi

14 Mayıs Salı günü ABD’de üreticiler ve imalatçılar için üretim girdi fiyatlarını yansıtan, tüketim mallarının üretim maliyetlerini ölçen ve perakende fiyatlandırmayı doğrudan etkileyen ÜFE (Üretici Fiyat Endeksi) raporu açıklanacak.

Key Events This Week: 1. April PPI Inflation data – Tuesday 2. Fed Chair Powell Speaks – Tuesday 3. April CPI Inflation data – Wednesday 4. April Retail Sales data – Wednesday 5. Philadelphia Fed Manufacturing data – Thursday 6. Total of 12 Fed speaker events this week… — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) May 12, 2024

Üretici Fiyat Endeksi raporu, enflasyondaki son durumun bir ön göstergesi olarak değerlendiriliyor ve bir sonraki ayın TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) raporu için kritik bir önem taşıyor.

Öte yandan ABD’de Nisan ayı Çekirdek TÜFE raporu ise 15 Mayıs Çarşamba günü açıklanacak. TÜFE, Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) ile birlikte enflasyonu ölçümlemek için yaygın olarak kullanılan iki gösterge arasında yer alıyor.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) olarak da bilinen ABD Tüketici Fiyat Endeksi (CPI) hakkında daha fazlasını öğrenmek için kapsamlı rehber içeriğimize göz atabilirsiniz.

TÜFE, ABD’de mal ve hizmet fiyatlarındaki değişimi ölçümleyen bir göstergedir. TÜFE verileri birçok farklı amaç için her ay düzenli olarak ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu tarafından hesaplanıyor ve yayınlanıyor. TÜFE verileri enflasyon rakamlarını ortaya çıkardığından Fed’in faiz kararlarını doğrudan etkiliyor.

Kobeissi Letter, TÜFE rakamlarının bu ay da artış yaşaması halinde bu durumun üst üste üç aylık yükselişe işaret edeceğini söyledi.

Ayrıca bu hafta Fed yetkilileri tarafından 12 farklı konuşma yapılacak. Bunlar arasında Fed Başkanı Jerome Powell’ın 14 Mayıs Salı günü yapacağı konuşma da yer alıyor.

Conference Board tarafından geride bıraktığımız hafta yapılan ve CEO beklentilerini ölçümleyen ankete göre, ABD’deki CEO’lar bu yıl Fed’in yalnızca bir kez faiz indirimine gitmesini bekliyor. Ankete katılan 136 CEO’nun %31’i, Fed’in bu yıl faiz indirimine gitmesini beklemiyor. %26’lık kısmı ise Fed’in bu yıl 2 faiz indirimi yapacağını öngörüyor.

Kobeissi Letter, piyasaların Fed’in bu yıl iki faiz indirimi yapacağı beklentisini fiyatlandırdığını ve ilk faiz indiriminin Eylül ayında yapılacağını öngördü.

Elon Musk ise Fed’i masa oyunu Monopoly’ye benzetti ve eleştirdi. Oyundaki bankadan bahseden Musk, bankanın asla iflas etmeyeceğini ve gerektiğinde yeni para basabileceğini söyleyerek Fed’e gönderme yaptı.

Kripto Para Piyasasında Son Durum Ne?

Kripto para piyasası yeni haftaya oldukça sakin bir başlangıç yaptı. Ancak son birkaç saat içerisinde %3,1 oranında değer kazanan Bitcoin 62.680 dolara kadar yükseldi. Bu durum, yatırımcıların önümüzdeki günlerde daha fazla yükseliş yaşanabileceği konusunda heyecanlandırıyor.

Öte yandan küresel piyasalar da haftaya oldukça sakin bir başlangıç yaptı.