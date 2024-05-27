Bu hafta ABD ekonomik takviminde kısa ama yoğun bir program var. Tüketici harcamaları verileri gibi önemli ekonomik göstergeler açıklanacak.

Peki bu, kripto piyasalarını nasıl etkileyecek?

Kripto para piyasası geride bıraktığımız hafta sonu büyük ölçüde hareketsiz kaldı. Böylelikle ABD’de spot Ethereum ETF’lerinin onaylanmasının ardından yaşanan yükselişler korundu.

Key Events This Week: 1. Memorial Day, Markets Closed – Monday 2. CB Consumer Confidence data – Tuesday 3. Q1 2024 GDP data – Thursday 4. April PCE Inflation data – Friday 5. Chicago PMI data – Friday 6. Total of 10 Fed speaker events this week Short but busy week ahead. — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) May 26, 2024

27 Mayıs Pazartesi günü, ABD’de Anma Günü (Memorial Day) olduğu için piyasalar kapalı olacak. Dolayısıyla kripto para piyasasında da fiyat dalgalanmalarının düşük kalması bekleniyor.

28 Mayıs Salı günü ABD’de tüketici güveni verileri açıklanacak. 29 Mayıs Perşembe günü 2024 yılının ilk çeyreğine ait yıllıklandırılmış GSYİH büyüme raporu yayınlanacak. Bu gösterge, ABD ekonomisinin durumuna ilişkin öngörüler sağlayacak.

30 Mayıs Cuma günü ise Nisan ayına ait Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) raporu yayınlanacak. Bu metrik, tüketicilerin aylık olarak harcadıkları ortalama parayı gösteriyor ve Fed’in enflasyon verileri için birinci gösterge olarak takip ediliyor.

Aynı gün, kişisel gelir ve kişisel harcamalar raporu da açıklanacak. Bu rapor, ABD’deki kişisel gelirlerin toplam değeri ve tüketicilerin tüm mal ve hizmet türleri için yaptığı harcamaların değerini yansıtıyor.

Tüketici Harcamaları verisi, ekonominin en önemli itici güçleri arasında yer alıyor. Bu nedenle Cuma günkü raporun, Fed’in para politikası kararları üzerinde etkili olması bekleniyor.

Son olarak bu hafta Fed yetkilileri tarafından 10 konuşma yapılacak.

Kripto Para Piyasasında Son Durum Ne?

2024 seçimlerinde ABD Başkan adayı Donald Trump, seçilmesi halinde ABD’deki kripto para sektörünü destekleyeceğini açıkladı.

Trump’ın bu açıklaması, kripto para piyasasını yükselişe geçirmek için yeterli olmadı. Sonuç olarak hafta sonu boyunca kripto para piyasasının toplam değeri 2,7 trilyon dolar seviyesinde kaldı.

Pazartesi sabahı Asya ticaret seansı sakin geçti. Son 24 saatte %1 oranında değer kaybeden BTC 68.482 dolar seviyesinde işlem görüyor. Günlük bazda %2,6 oranında değer kazanan ETH ise %2,6 oranında değer kazandı.