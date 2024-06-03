Önümüzdeki günler ABD’de ekonomik raporlar açısından yoğun geçecek. Peki kripto para piyasası bu gelişmelere nasıl tepki verebilir?

Bu hafta, 12 Haziran’daki Federal Rezerv toplantısı başlamadan önceki son istihdam verisi haftası. Cuma günü önemli iş piyasası raporları açıklanacak. Bununla birlikte kripto para piyasası hafta sonunu oldukça sakin geçirdi.

ABD Ekonomik Takvimi: 3-7 Haziran

3 Haziran Pazartesi günü yani bugün ABD’de Mayıs ayı ISM İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) raporu açıklanacak. Bu rapor, ABD ekonomisindeki eğilimleri öngörmek için en iyi göstergelerden biri olarak kabul ediliyor.

Key Events This Week: 1. ISM Manufacturing PMI data – Monday 2. JOLTs Job Openings data – Tuesday 3. ADP Nonfarm Employment data – Wednesday 4. ISM Non-Manufacturing PMI data – Wednesday 5. May S&P Global Services PMI data – Wednesday 6. May Jobs Report – Friday It's all… — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) June 2, 2024

5 Haziran Çarşamba günü ise PMI verileri açıklanacak. PMI endeksi, ABD’de imalat ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren satın alma müdürlerinin mal ve hizmet satın alma grafiğini gösteren endeks olarak özetlenebilir.

7 Haziran Cuma günü ABD Çalışma Bakanlığı Mayıs ayı Maaş Bordroları ve İşsizlik raporlarını açıklanacak. Bu veri, ABD’de bir önceki aya dair yeni istihdam sayısını ve aktif iş arayanların yüzdesini ortaya koyacak.

Bu hafta ABD ekonomik takviminde yer alan en önemli raporlar bu şekilde. Fed, para politikası kararları için bu verileri yakından takip ediyor.

Global Macro Investor, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

ABD işgücü piyasasının durgunlaşmaya devam edip etmediğini görmek önemli olacak. Wall Street analistleri ABD’de 180.000 yeni istihdam artışı yaşanacağını ve işsizlik oranının %3,9’da kalacağını tahmin ediyor. Bu arada, revize edilen ABD işgücü piyasası verileri zaten bir resesyona işaret ediyor.

Kripto Para Piyasasında Durum Ne?

ABD’nin bu haftaki ekonomik takviminin, kripto para piyasasında TÜFE verileri ve Fed’in faiz kararları kadar büyük bir etki yaratması beklenmiyor.

CoinGecko verilerine göre kripto para piyasasının toplam değeri son 24 saatte %1,5 oranında artarak 2,71 trilyon dolara yükseldi. Günlük bazda %2,4 oranında değer kazanan BTC 69.000 doların üzerinde işlem görüyor. Ethereum (ETH) ise bu süreçte %1,1’lik yükseliş yaşadı ve 3.816 dolar seviyesinde el değiştiriyor.