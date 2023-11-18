Bu yazımızda son 7 gün içerisinde yapılan en ilginç XRP fiyat tahminlerine yer vereceğiz.

Özet:

Son dönemde XRP’nin yükselişe geçerek 0,61 dolar ile 0,70 dolar aralığında işlem görmeye başlamasının ardından analistler harekete geçerek fiyat tahminlerini güncellemeye başladı.

Kripto para analisti Dark Defender, XRP fiyatının %30’un üzerinde artış yaşayarak 0,87 dolara yükseleceğini öngörüyor. Bir diğer analist EAGRAG CRYPTO ise XRP’nin önündeki kritik direnç seviyelerini aşmayı başarması durumunda 1,40 dolara yükselebileceğini tahmin ediyor.

Analist Tony “The Bull”, geçmişteki piyasa dinamiklerinden yola çıkarak XRP’nin bir sonraki boğa sezonunda tıpkı 2017 yılındaki boğa sezonunda olduğu gibi %900’lük artış yaşayacağına inanıyor. Analist bu yükselişi “Tanrı Mumu” olarak adlandırıyor.

En Yeni XRP Fiyat Tahminleri

Ripple’ın XRP’si için son bir haftalık süreç oldukça hareketli geçti. XRP son 7 günlük zaman diliminde 0,61 dolar ile 0,70 dolar aralığında işlem gördü.

Twitter’daki (X) popüler kripto para analistlerinden Dark Defender, XRP fiyatının hafta sonuna kadar %30’un üzerinde artış yaşayarak 19 Kasım’da 0,87 dolara yükseleceğini öngörüyor. XRP’nin bu fiyat seviyesine yükselebilmesi için Dark Defender’ın “küçük direnç” olarak tanımladığı 0,68 dolar seviyesini aşması gerekiyor.

Bir diğer popüler analist EAGRAG CRYPTO da XRP tahminlerine yenilerini ekledi. EAGRAG CRYPTO, XRP’nin konsolidasyon bölgesi olarak tanımlanan direnç seviyesini kırmayı başarması halinde 2023 yılının sonuna kadar 1,40 dolara yükseleceğine inanıyor.

XRP’de “Tanrı Mumu” Yaklaşıyor

Son olarak XRP’de Tanrı Mumu’nun yaklaştığını öngören bir XRP fiyat tahminine değineceğiz. Kripto para analisti Tony “The Bull” tarihsel verileri inceleyerek XRP için böyle bir çıkarımda bulundu. Tony “The Bull”a göre XRP, 2017 yılında Tanrı Mumu’nu deneyimledi ve %900’lük artış yaşadı. Dolayısıyla Tony “The Bull” tarihin tekerrür etmesi halinde yakın gelecekte XRP’de %900’lük yeni bir artış bekliyor.