Şu sıralar kripto para topluluğunun yakından takip ettiği tek memecoin Shiba Inu (SHIB) değil. Gelin bu hafta yakından takip edilmesi gereken memecoin’lere yakından bakalım.

Özet:

Memecoin’lerin toplam piyasa değeri kısa süre önce 60 milyar doları aştı.

Shiba Inu ve Dogwifhat, son piyasa düzeltmelerine rağmen en iyi performans gösteren memecoin’ler arasında yer alıyor.

Kısa süre önce SLERF adlı bir memecoin’in geliştiricisi, ön satışta topladığı 10 milyon dolarlık fonu ve yatırımcılara dağıtması gereken SLERF token’leri yanlışlıkla yaktı. Bu olay, memecoin yatırımlarının yol açtığı riskleri ve tehlikeleri gözler önüne serdi.

Piyasada Dikkatler Memecoin’lerin Üzerinde

Memecoin’lerin piyasa değeri son haftalarda kaydedilen astronomik yükselişler sonucunda 60 milyar doları aştı. Bu süreçte birçok popüler memecoin üç haneli oranlarda değer kazandı.

Sektör uzmanlarına göre memecoin’ler bu boğa sezonu sırasında yükseliş trendini devam ettirmek için büyük bir potansiyele sahip. Bu anlamda en büyük memecoin’lerden bazıları önümüzdeki süreçte önemli yükselişler yaşayabilir.

Gelin bu hafta yakından takip edilmesi gereken memecoin’lere yakından bakalım:

Shiba Inu (SHIB)

Kendini “Dogecoin katili” olarak tanımlayan Shiba Inu (SHIB) 1,3 milyon yatırımcısıyla şüphesiz en büyük memecoin projeleri arasında yer alıyor.

SHIB son haftalarda astronomik yükselişler yaşadı. SHIB fiyatı son bir aylık süreçte %160 oranında arttı ve SHIB’in piyasa değeri 25 milyar doların üzerine kadar yükseldi. Bu anlamda SHIB, piyasa değeri sıralamasında DOGE’yi geçmeye çok yaklaştı.

Bu yükselişle birlikte SHIB yatırımcılarının %63’ünden fazlası kâra geçti.

Ancak son günlerde kripto para piyasasında yaşanan fiyat düzeltmelerinden SHIB fiyatı da olumsuz etkilendi. Buna rağmen SHIB kripto para piyasasında dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. CryptoPotato olarak kısa süre önce bildirdiğimiz üzere Google Trends verilerine göre SHIB’e yönelik ilginin son iki yılın en yüksek seviyesinde.

Öte yandan Forbes kısa süre önce Mart ayında takip edilmesi gereken 10 kripto para birimi arasında Shiba Inu’ya (SHIB) yer verdi.

Dogwifhat (WIF)

Solana tabanlı memecoin Dogwifhat (WIF) kısa süre önce piyasaya sürülmüş olmasına rağmen piyasadaki dengeleri alt üst etmeyi başardı. WIF fiyatı son 30 günlük zaman diliminde %513’ün üzerinde değer kazandı.

2023 yılının son günlerinde piyasaya sürülen WIF, kısa süre içerisinde Binance, Kucoin, Bybit ve daha birçok önde gelen borsada listelendi.

WIF tüm zamanların en yüksek seviyesini 15 Mart’ta 3,41 dolarla kaydetti. Bu süreçte WIF’in piyasa değeri de 3,5 milyar dolara yaklaştı.

WIF fiyat performansıyla sektörün önde gelen isimlerinin dikkatini çekti. Bu isimlerden biri de BitMEX kurucusu Arthur Hayes. Ocak ayında WIF’in logosundaki gibi şapka takarak fotoğraf paylaşan Hayes daha sonra WIF’in 10 dolara yükselebileceğini tahmin etti.

19 Mart 2024 itibariyle günlük bazda %4,3 oranında değer kaybeden WIF 2,60 dolar seviyesinde işlem görüyor.

BOOK OF MEME (BOME)

Son dönemde dikkatleri üzerine çeken bir diğer memecoin projesi ise Darkfarm tarafından piyasaya sürülen BOOK OF MEME (BOME). Mart ayının ortalarında piyasaya sürülen BOME kısa süre içerisinde 1,5 milyar dolarlık piyasa değerine ulaştı.

Bu süreçte Binance başta olmak üzere birçok kripto para borsası BOME’yi listeledi.

Son 24 saatte %19,4 oranında değer kazanan BOME şu anda 0,01292 dolar seviyesinde işlem görüyor. BOME şu anda 711.835.260 dolarlık piyasa değeriyle en büyük 138. kripto para konumunda.

BOME tüm zamanların en yüksek seviyesini 16 Mart 2024’te 0,02689 dolarla kaydetti.

Slerf (SLERF)

Bu hafta başlarında piyasaya sürülen Solana tabanlı memecoin SLERF de kısa süre içerisinde kripto para piyasasında dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Son 24 saatte %101 oranında değer kazanan SLERF, kripto para piyasasındaki düşüş trendi sırasında yeşil renkte olan birkaç projeden biri.

CryptoPotato olarak bildirdiğimiz üzere SLERF, HTX gibi bazı önde gelen borsaların listeleme duyurusunun ardından 1,30 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini belirledi.

Ancak SLERF için her şey güllük gülistanlık değil. 18 Mart’ta SLERF’in geliştiricisi Slerfsol, ön satış sırasında yatırımcılardan topladığı yaklaşık 10 milyon doları ve ön satışa katılan yatırımcılara dağıtacağı token’leri yanlışlıkla yaktı.

Slerfsol, LP token’leri yakarken yanlış bir tıklama sonucunda 10 milyon dolarlık fonu yaktığını açıkladı.

Floki Inu (FLOKI)

Floki Inu (FLOKI) 2021 yılında piyasaya sürüldü ve proje birkaç ay içerisinde tüm zamanların en yüksek seviyesini kaydetti. 2022 ve 2023 yıllarındaki ayı sezonu sırasında geliştirmelere hız kesmeden devam eden FLOKI, 2024 yılıyla birlikte tekrar yükselişe geçti.

FLOKI son 30 günde yaklaşık %457 oranında değer kazandı ve piyasa değeri 3 milyar dolara yaklaştı. FLOKI’de Mart ayında yaşanan yükselişin en önemli nedenlerinden biri de Floki DAO’nun 190 milyon token yakma kararı alması oldu.

FLOKI, 2021 yılında Elon Musk’ın Floki adlı köpeğinden esinlenilerek piyasaya sürüldü.

Yatırımcılar Dikkat

Memecoin’lerde son dönemde yaşanan yükselişler sonucunda birçok yatırımcı, kaçırma korkusuna (FOMO) kapılmaya başladı. Her ne kadar memecoin2ler yüksek getiriler elde etmek için mükemmel bir fırsat olarak görülse de memecoin’lerdeki yüksek fiyat dalgalanmaları tam tersi şekilde yüksek kayıplara da yol açabilir.

Bu nedenle okuyucularımıza memecoin’lere yatırım yaparken dikkatli olmalarını ve kendi araştırmalarını yapmalarını tavsiye ediyoruz.