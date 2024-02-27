Kripto para piyasasındaki yükseliş trendiyle birlikte memecoin’ler de yeşile büründü. İşte bu hafta takip edilmesi gereken 3 önemli memecoin.

Dogwifhat (WIF)

Solana tabanlı memecoin Dogwifhat (WIF) Pazartesi günü %43’lük devasa bir yükseliş yaşadı. Bu süreçte WIF’in işlem hacmi 90 milyon doları aştı. Son 24 saatte %53,1 oranında değer kazanan WIF şu anda 0,55 dolar seviyesinde işlem görüyor. Dogwifhat (WIF) bugün 0,5638 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini belirledi.

WIF’in işlem hacmi son 24 saatte %190’lık önemli bir artış yaşadı.

Ancak yalnızca WIF değil diğer tüm popüler memecoin’ler yeşil renkte. Bu nedenle hafta boyunca memecoin’leri yakından takip etmek faydalı olabilir.

Bonk Inu (BONK)

Solana tabanlı bir diğer memecoin Bonk Inu (BONK) da dün ve bugün etkileyici kazançlar elde etti. CoinGecko verilerine göre son 24 saatte %16,8 oranında değer kazanan BONK, 0.00001382 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Bonk Inu (BONK) şu anda 15 Aralık’ta kaydettiği 0.00003416 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesinin %59 altında işlem görüyor.

Pepe (PEPE) Yükselişte

Bitcoin’in (BTC) bu hafta yeniden yükselişe geçmesiyle memecoin’lere yönelik ilgi de yeniden arttı. PepeCoin (PEPE) fiyatı %54,2’lik yükseliş yaşayarak 0.000002139 dolara yükseldi. Pepe Coin’in (PEPE) işlem hacmi ise %250 oranında arttı.

Bu hafta yakından takip edilmesi gereken 3 memecoin projesi arasında WIF, PEPE ve BONK yer alıyor. Ancak diğer memecoin’ler de bu süreçte kayda değer kazançlar elde etti.

Başlangıçta bir memecoin olarak geliştirilen ve sonrasında kendi ekosistemini başlatan Floki Inu (FLOKI) son 24 saatte %19,57 oranında değer kazanarak 0.00004352 dolara yükseldi.

ABD Başkan Aday Donald Trump’tan esinlenen MAGA (TRUMP) adlı bir memecoin de günlük bazda %15,20 oranında değer kazanarak 5,54 dolardan işlem görüyor. MAGA haftalık bazda ise yaklaşık %85 oranında artış yaşadı. MAGA’nın, Donald Trump’ın seçim kampanyasında kullandığı “Make America Great Again” sloganının kısaltması olduğu belirtiliyor.

Piyasa değerine göre en büyük memecoin’ler DOGE ve SHIB de yükselişte ancak diğerlerine kıyasla çok daha küçük çaplı yükselişler yaşadı.

Son 24 saatlik zaman diliminde Dogecoin (DOGE) %12,7’lik yükseliş yaşayarak 0.09563 dolara, Shiba Inu (SHIB) ise %9,65’lik yükseliş yaşayarak 0.00001045 dolara yükseldi.

Kripto para topluluğu Dogecoin’in (DOGE) mevcut formasyonu 2020 yılındaki formasyona benzetiyor. O dönemde DOGE bu formasyonun ardından %28.770’lik devasa bir yükseliş yaşamıştı.