Solana ağındaki memecoin çılgınlığı devam ediyor. Böylelikle Solana ağının işlem hacmi de yükselişini sürdürüyor.

Bu hafta Solana ağındaki iki memecoin kayda değer yükselişler yaşadı.

Salı günü sürpriz bir şekilde Solana ağı çöktü. Bir yılı aşkın süredir ilk kez çöken Solana ağında beş saat boyunca işlem yapılamadı. Bu nedenle Solana haftaya kötü bir başlangıç yaptı ve olumsuz haberler manşetleri süsledi.

Sorunun giderilmesinin ardından SOL yükselişe geçti ve 105 dolara ulaştı. Bu süreçte Solana ağındaki toplam kilitli değer (TVL) de 1,85 milyar dolar ile 2022 yılının Kasım ayından bu yana görülmemiş seviyelere yükseldi.

Solana ağındaki memecoin’ler son dönemde yeniden popülarite kazandı ve böylelikle Solana’nın ağ aktivitesi yeniden yükselişe geçti.

Son bir haftalık süreçte Solana tabanlı iki memecoin WOOF ve BORK, sırasıyla %50 ve %70 oranında değer kazandı.

WOOF Yükselişe Geçti

Solana blockhain’inde geliştirilen memecoin WOOF, ekosistemdeki en merkeziyetsiz memecoin/sosyal token olmayı hedefliyor.

CoinMarketCap verilerine göre son 24 saatte WOOF’un piyasa değeri %18,81 oranında artarak 2,94 milyon dolara ulaştı. Bu süreçte WOOF fiyatı da %18,81 oranında artarak 0,0001646 dolara yükseldi.

Proje son bir haftalık süreçte ise yaklaşık %80 oranında değer kazandı.

WOOF’un açılımı İngilizce olarak “We Own Our Future” yani “Geleceğimize Sahip Çıkıyoruz” anlamına geliyor. WOOF protokolü DAO ile yani projenin aktif katılımcıları tarafından yönetiliyor.

Memecoin BORK Dikkat Çekiyor

Solana ağında son bir haftalık süreçte iyi performans gösteren bir diğer memecoin ise BORK. CoinMarketCap verilerine göre son 24 saatte %37,73 oranında değer kazanan Bork (BORK) 0,0006813 dolardan işlem görüyor.

BORK, 2013 yılında popülerleşen internet meme’inden esinleniyor. Bork ayrıca Gabe the Dog olarak da biliniyor. Memecoin BORK, sürdürülebilir bir bireysel yatırımcı topluluğu oluşturmayı ve Solana ağındaki bir numaralı memecoin projesi olmayı hedefliyor.

Solana ağında memecoin rüzgarı devam ederken BORK’un piyasaya sürülmesinden 10 dakika sonra 4 SOL’lük yatırım yapan bir kişi, beş gün içerisinde 245.000 dolar yani 2.250 SOL kazandı.

Solana Ekosistemi Yükselişte

Solana (SOL) fiyatı son bir haftalık süreçte %12,30 oranında değer kazanarak 110 dolar sınırına dayandı. Bu süreçte Solana ağındaki toplam kilitli değer (TVL) de %500 oranında artış yaşayark Ekim 2023’ten bu yana ilk kez 1,74 milyar doların üzerine yükseldi.

Solana ağının TVL’si şu anda 1,85 milyar dolarla 2022 yılının Kasım ayından bu yana kaydedilen en yüksek seviyede.