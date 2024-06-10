Bu hafta açıklanacak olan ABD enflasyon verisi (TÜFE) ve FOMC toplantısı sonrası faiz kararı, XRP ve kripto piyasasının genelinde fiyat dalgalanmalarını arttırabilir.

Özet:

XRP fiyatı geride bıraktığımız hafta 0,48 dolara geriledi ve sonrasında toparlanarak 0,50 dolar sınırına geri döndü.

Uzmanlar, ABD’de bu hafta açıklanacak TÜFE verileri ve faiz kararı nedeniyle kripto para piyasasında kısa vadede düşüş yaşanacağını öngörüyor. RSI göstergesi ise XRP’de yükseliş trendine işaret ediyor.

Ripple’ın XRP’sinde fiyat dalgalanmaları son birkaç haftada önemli ölçüde arttı. 14 günlük periyotta XRP fiyatı yaklaşık %6 oranında değer kaybetti.

7 Haziran’da 0,48 dolara gerileyen XRP şu anda 0,50 dolara çok yakın bir bölgede işlem görüyor. Ancak düşüşe rağmen analistler, XRP’nin yükselişin eşiğinde olduğunu öngörüyor.

Analist EAGRAG CRYPTO, XRP’nin Beyaz Üçgen” olarak adlandırılan belirli bir modeli kıracağını ve 1,50 dolara yükseleceğini düşünüyor. Analiste göre XRP, Fib 1.618 bölgesini aşarsa 6,50-7,50 dolar seviyelerine sıçrayabilir. EAGRAG CRYPTO, birçok yatırımcının bu senaryonun gerçekleşmesi halinde kâr alımları yapacağını öngörüyor.

#XRP ATLAS LINE – $7.5 is Target Number 1 (UPDATE): 🌟🚀✨ A) With high conviction, I can say that #XRP will break the White Triangle and hit the measured move at $1.5. 💪💎 B) Moreover, the Fib 1.618 zone ($6.5-$7.5) is critical, and taking profits will happen here. 📈💰 C)… pic.twitter.com/MyKqoczSa3 — EGRAG CRYPTO (@egragcrypto) June 10, 2024

Matthew Dixon da bu konuda EAGRAG CRYPTO ile aynı fikirde ve TÜFE verilerinin XRP’de düşüşe yol açacağını tahmin ediyor. Matthew Dixon, Fed’in faiz indirimlerine başlamasıyla XRP’nin de yatırımcılarını sevindireceğine inanıyor.

12 Haziran’da ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu, Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini açıklayacak. Aynı gün Fed, FOMC toplantısının ardından faiz kararını açıklayacak. Tarihsel veriler, bu iki gelişmenin de kripto para piyasasında fiyat dalgalanmalarını arttırdığını gösteriyor.

XRP Yükselecek mi?

Teknik analiz verileri XRP’nin yükselişe hazır olduğuna işaret ediyor. Bu göstergelerden biri de Göreceli Güç Endeksi’dir (RSI).

RSI göstergesi ilgili varlığın fiyat hareketlerinin hızını ve değişimini ölçüyor ve varlığın aşırı satılıp satılmadığını veya aşırı alınıp alınmadığını belirliyor.

RSI metriği 0 ile 100 puan arasında değişiyor. 70 puan ve üzeri, bir varlığın aşırı satın alma baskısıyla karşı karşıya olduğunu ve fiyat düzeltmesi yaşayabileceğini gösteriyor.

XRP’de RSI göstergesi birkaç gün önce 22 puan ile oldukça düşük bir seviyeye geriledi. XRP’de RSI metriği 10 Haziran Pazartesi günü itibariyle 38 puan seviyesinde.