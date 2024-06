Bu hafta açıklanacak olan ABD enflasyon verisi (TÜFE) ve FOMC toplantısı sonrası faiz kararı, XRP ve kripto piyasasının genelinde fiyat dalgalanmalarını arttırabilir.

Özet:

Ripple’ın XRP’sinde fiyat dalgalanmaları son birkaç haftada önemli ölçüde arttı. 14 günlük periyotta XRP fiyatı yaklaşık %6 oranında değer kaybetti.

7 Haziran’da 0,48 dolara gerileyen XRP şu anda 0,50 dolara çok yakın bir bölgede işlem görüyor. Ancak düşüşe rağmen analistler, XRP’nin yükselişin eşiğinde olduğunu öngörüyor.

Analist EAGRAG CRYPTO, XRP’nin Beyaz Üçgen” olarak adlandırılan belirli bir modeli kıracağını ve 1,50 dolara yükseleceğini düşünüyor. Analiste göre XRP, Fib 1.618 bölgesini aşarsa 6,50-7,50 dolar seviyelerine sıçrayabilir. EAGRAG CRYPTO, birçok yatırımcının bu senaryonun gerçekleşmesi halinde kâr alımları yapacağını öngörüyor.

#XRP ATLAS LINE – $7.5 is Target Number 1 (UPDATE): 🌟🚀✨

A) With high conviction, I can say that #XRP will break the White Triangle and hit the measured move at $1.5. 💪💎

B) Moreover, the Fib 1.618 zone ($6.5-$7.5) is critical, and taking profits will happen here. 📈💰

C)… pic.twitter.com/MyKqoczSa3

— EGRAG CRYPTO (@egragcrypto) June 10, 2024