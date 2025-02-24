Kripto piyasaları, geçtiğimiz hafta Bybit hack olayının yaralarını sararken, ABD ekonomi takviminde hareketli bir hafta başlıyor. Peki, toparlanma süreci devam edebilecek mi?

Geçen hafta açıklanan ekonomik veriler, ABD ekonomisinin direnç gücünde zayıflama belirtileri gösterdi. Özellikle, hizmet sektörüne yönelik satın alma yöneticileri endeksi (PMI), son iki yılın en düşük seviyesine geriledi.

Bu hafta açıklanacak gayri safi yurt içi hasıla (GSYİH) ve çekirdek kişisel tüketim harcamaları (PCE) enflasyon verileri, piyasalarda dalgalanmalara yol açabilir. Kobeissi Letter analizine göre, “PCE enflasyonu, en son açıklanan üretici fiyat endeksi (PPI) ve tüketici fiyat endeksi (CPI) verilerinin yukarı yönlü hareketine ek olarak, en kritik tamamlayıcı unsur olacak.”

Ayrıca, analistler Trump yönetiminin DOGE yasası kapsamında federal çalışanları işten çıkarmasının istihdam piyasasına etkileri konusunda da endişelerini dile getiriyor. Bu durum, tüketim harcamalarındaki büyümeyi olumsuz etkileyebilir.

Ekonomik Takvim (24-28 Şubat)

Son dönemde, ekonomide düşük büyüme ve yüksek enflasyonun bir arada yaşandığı stagflasyon terimi ekonomistler arasında daha sık dile getirilmeye başlandı. Beklentilerin altında kalan veriler, ekonomiyi desteklemek için yeni para politikası adımlarını gündeme getirebilir.

25 Şubat Salı günü tüketici güven endeksi verisi açıklanacak.

26 Şubat Çarşamba günü yeni konut satış verileri duyurulacak.

27 Şubat Perşembe günü, haftanın en kritik verisi olan dördüncü çeyrek GSYİH raporu açıklanacak. Geçen ay paylaşılan öncü verilere göre büyüme oranı yüzde 2,3 olarak tahmin ediliyordu. Beklentilerin üzerinde bir büyüme, Fed’in faiz indirim beklentilerini zayıflatabilir, ancak zayıf bir veri faiz indirimi için destekleyici olabilir.

28 Şubat Cuma günü, Fed’in enflasyon değerlendirmelerinde en çok dikkate aldığı Ocak ayı Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) verisi paylaşılacak. Bu rapor, tüketicilerin aylık ortalama harcama düzeyini yansıttığı için büyük önem taşıyor.

Tüm bunlara ek olarak, Çarşamba günü ABD Senatosu Bankacılık Komitesi’nde “Dijital Varlıklar İçin Çift Partili Yasal Çerçevelerin İncelenmesi” başlıklı bir oturum düzenlenecek. Toplantıdan çıkacak olumlu mesajlar, kripto piyasalarında iyimserliği artırabilir.

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Öte yandan, yapay zeka devi Nvidia’nın Çarşamba günü açıklayacağı finansal sonuçlar, yapay zeka ile bağlantılı kripto varlıklarını etkileyebilir.

Bu hafta ayrıca, Riot, Marathon, Bitdeer, Terawulf ve Core Scientific gibi büyük kripto madencilik şirketlerinin gelir raporları açıklanacak. Raporlar, madencilik sektöründeki trendleri anlamak açısından önemli olacak.