ABD ekonomik takvimi bu hafta yoğun geçecek. Özellikle iş gücü piyasasına ilişkin veriler ve Federal Rezerv yetkililerinin açıklamaları yatırımcıların odağında olacak.

Geçtiğimiz hafta piyasalarda büyük dalgalanmalar yaşanırken, ABD ekonomisinin dördüncü çeyrekte yüzde 2,3 oranında büyüdüğü ikinci kez doğrulandı. Bu büyümenin ana kaynağı tüketici harcamaları ve devlet harcamaları oldu. Ancak, olası kamu harcama kesintileri ve ticaret tarifeleri nedeniyle gelecekteki büyüme konusunda endişeler devam ediyor.

Buna ek olarak, ABD Merkez Bankası’nın enflasyonu ölçmek için kullandığı Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları Endeksi (Core PCE) geçen Cuma günü açıklandı ve enflasyon konusunda kısmi bir rahatlama sundu.

3-7 Mart Haftasında Öne Çıkan Ekonomik Veriler

4 Mart Pazartesi günü ISM İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) verisi açıklanacak. Bu veri, ABD imalat sektöründeki iş koşullarını ölçen önemli bir gösterge olarak kabul ediliyor. Aynı zamanda genel ekonomik durum hakkında da fikir veriyor.

6 Mart Çarşamba günü ISM Hizmet PMI verisi yayımlanacak. ABD ekonomisinin yüzde 70’inden fazlasını oluşturan hizmet sektöründeki iş ortamını değerlendiren bu rapor, piyasalar açısından büyük önem taşıyor.

8 Mart Cuma günü iş gücü piyasasına yönelik kritik veriler açıklanacak. Özel sektör istihdam raporu olarak bilinen ADP Tarım Dışı İstihdam Verisi bu veriler arasında yer alıyor. Haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin güncellenmiş rakamlar da aynı gün paylaşılacak. Bunun yanı sıra, Şubat ayına ait Tarım Dışı İstihdam Raporu da piyasaların yakın takibinde olacak.

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Öte yandan Bank of America, geçen hafta yayımladığı raporda, “Trump yönetiminin federal iş gücünü daha da azaltma planı nedeniyle işten çıkarmaların zamanla artması muhtemel,” ifadelerini kullandı.

Fed Faiz Kararına Dair İpuçları

Hafta içinde dokuz farklı Federal Rezerv yetkilisinin konuşma yapması bekleniyor. Bu açıklamalar, Fed’in 19 Mart’taki toplantısında faiz indirimi yapma olasılığı hakkında fikir verebilir. Ancak CME Fed Watch Tool’a göre, faiz oranlarının sabit kalma ihtimali şu an için yüzde 95 seviyesinde.