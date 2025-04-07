Trump’ın ticaret tarifeleriyle sarsılan piyasalar, bu hafta kritik ekonomik verilerle yeni bir sınav verecek. Takvim yoğun, belirsizlik ise had safhada.

Küresel borsalar ve emtia piyasaları Donald Trump’ın başlattığı ticaret savaşının etkisiyle zor günlerden geçerken, kripto para piyasaları da benzer şekilde baskı altında. Bu hafta açıklanacak ekonomik veriler ve jeopolitik gelişmeler, kripto piyasalarındaki satış baskısını daha da artırabilir.

Özellikle ABD’nin Mart ayı enflasyon verileri, yatırımcılar açısından belirleyici olacak. Aynı zamanda Trump’ın yeni gümrük tarifeleri Çarşamba günü yürürlüğe girecek, Çin’in karşı hamlesi ise Perşembe günü açıklanacak.

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Pazartesi günü, küresel ekonomiler Trump’ın gümrük tarifelerine karşı nasıl önlem alacaklarını belirlemeye çalışırken, piyasalarda tansiyon yüksek olacak. Yatırımcılar, bu politikaların yalnızca ABD ekonomisini değil, küresel büyümeyi de yavaşlatabileceği ve enflasyonu artırabileceği endişesi taşıyor.

Çarşamba günü, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) Mart ayı toplantı tutanakları yayımlanacak. Bu belgeler, Fed’in bir sonraki hamlesine dair ipuçları taşıyabilir.

Key Events This Week: 1. "Reciprocal Tariff" Responses Likely Begin – Monday 2. Fed Meeting Minutes – Wednesday 3. March CPI Inflation data – Thursday 4. Initial Jobless Claims data – Thursday 5. March PPI Inflation data – Friday 6. Michigan Consumer Sentiment data – Friday… — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) April 6, 2025

Perşembe günü açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisi ise, enflasyon üzerindeki baskının devam edip etmediğini gösterecek. Ekonomistler, Mart ayı enflasyonunun Şubat’taki beklenmedik düşüşün ardından sabit kalmasını bekliyor. Ancak artan resesyon endişeleri, beklentilerin yönünü değiştirebilir.

Aynı gün, ilk işsizlik maaşı başvuruları da açıklanacak ve bu veri, ABD iş gücü piyasasının durumuna ışık tutacak.

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Cuma günü ise Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yayımlanacak. Toptan fiyatlar üzerine yapılan bu ölçüm, doğrudan tüketici fiyatlarını etkileyebilecek bir gösterge. Bunun yanında, tüketici güven endeksinin öncü verileri de paylaşılacak. Bu veriler, gelecekteki enflasyon beklentilerini anlamak açısından önemli.

Eğer ticaret savaşları kızışırsa ya da açıklanacak ekonomik veriler beklentilerin altında kalırsa, kripto para piyasalarındaki satış dalgasının tüm hafta boyunca sürmesi muhtemel gibi görünüyor.