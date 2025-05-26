ABD’de 26–30 Mayıs haftasında, ekonomik veri akışı açısından kısa olsa da kritik başlıklar yatırımcıları bekliyor. Özellikle büyüme ve enflasyon verileri piyasada dalgalanmaları tetikleyebilir.

Pazartesi günü Memorial Day (Anma Günü) nedeniyle ABD borsaları kapalı olacak. Ancak salıdan itibaren açıklanacak veriler, kripto dahil tüm finansal piyasaları etkileyebilir.

Trump’ın Ticaret Açıklamaları Endişe Yarattı

Geçtiğimiz hafta, ABD Başkanı Donald Trump’ın Avrupa Birliği ve cep telefonu üreticilerine yönelik sert söylemleri, piyasalarda yeniden ticaret savaşı endişelerini gündeme taşıdı. Teknoloji hisseleri gerilerken, Bitcoin de rekor seviyesinden geri çekildi.

Pazar günü Trump, AB ürünlerine yönelik yüzde 50 gümrük vergisini 9 Temmuz’a kadar erteleyerek tansiyonu bir miktar düşürdü.

Key Events This Week: 1. US Markets Closed – Memorial Day – Monday 2. CB Consumer Confidence data – Tuesday 3. Fed Meeting Minutes – Wednesday 4. US Q1 2025 GDP data – Thursday 5. April PCE Inflation data – Friday 6. MI Consumer Sentiment data – Friday We have a short but… — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) May 25, 2025

Haftalık Ekonomik Takvim

Salı günü tüketici güven endeksi açıklanacak. Veriler, halkın ekonomiye bakışını ve harcama gücünü yansıtacak.

Çarşamba günü Fed’in Mayıs ayı toplantı tutanakları yayımlanacak. Faiz indirimlerine yönelik beklentilerin netleşmesi açısından dikkatle takip edilecek.

Perşembe günü ise 2025’in ilk çeyreğine ait yıllıklandırılmış GSYİH büyüme verisi duyurulacak. Ön tahminlere göre ekonomi yıllık bazda yüzde 0,3 oranında daralmış durumda.

Cuma günü, enflasyon göstergesi olarak takip edilen çekirdek PCE (Kişisel Tüketim Harcamaları) verisi ve Michigan Üniversitesi’nin uzun vadeli enflasyon beklentilerini içeren tüketici güven endeksi ön verileri açıklanacak.

Ayrıca Nvidia çarşamba günü finansal sonuçlarını paylaşacak. Şirketin performansı, özellikle yapay zekâ odaklı kripto projeleri açısından belirleyici olabilir.

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Kripto Piyasalarında Görünüm

Asya piyasalarının açılmasıyla birlikte Bitcoin ve altcoin’lerde yukarı yönlü bir hareket gözlendi. Bu yükselişte Trump’ın vergi ertelemesi kararının etkili olduğu düşünülüyor.

Toplam kripto piyasa değeri 3,56 trilyon dolar seviyesinde bulunuyor. İki hafta önce başlayan yatay hareketlilik devam ediyor.

Bitcoin, 22 Mayıs’ta ulaştığı 111 bin 814 dolarlık rekorun ardından pazar günü 107 bin dolara kadar geriledi. Pazartesi sabahı itibarıyla 109 bin 500 dolara yükselerek kayıplarını sınırladı.

Ethereum pazar günü 2 bin 500 doların altına sarksa da yeniden toparlanma sinyali veriyor. Ancak fiyat hareketi, BTC’ye göre daha sınırlı kaldı.

Altcoin piyasasında Solana ve Cardano’nun daha iyi performans sergilediği, Hyperliquid’in ise günlük bazda yüzde 14’ün üzerinde yükseldiği dikkat çekti.