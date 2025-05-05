ABD’de yoğun ekonomik veri akışının beklendiği bu hafta, kripto piyasaları açısından oldukça kritik gelişmelere sahne olabilir. Yatırımcıların gözü hem Fed’in faiz kararında hem de ekonomik verilerde olacak.

Fed Kararı Bekleniyor

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu hafta faiz kararını açıklaması bekleniyor. Piyasa beklentisi, faiz oranlarının yüzde 4,25 ila yüzde 4,5 aralığında sabit tutulacağı yönünde. CME Fed Watch verilerine göre, sabit kalma olasılığı yüzde 96 olarak öngörülüyor.

Bloomberg analistleri, Fed Başkanı Jerome Powell’ın piyasanın gevşeme beklentilerine karşı durarak fiyat istikrarını yeniden öncelik haline getirebileceğini belirtiyor. Reuters ise yatırımcıların temmuzdan itibaren toplamda 80 baz puanlık faiz indirimi beklediğini aktardı.

Makroekonomik Veriler Yatırımcıyı Etkiliyor

Geçtiğimiz hafta ABD ekonomisinin ilk çeyrekte beklenmedik şekilde daralması, piyasalarda tedirginlik yarattı. Bu daralmanın, şirketlerin olası tarifelere karşı siparişlerini erkene çekmesinden kaynaklandığı düşünülüyor.

Ayrıca, Nisan ayında tüketici güveni üst üste dördüncü kez gerileyerek pandemi sonrası en düşük seviyesine indi. Haneler, fiyatların daha da artacağından endişe ediyor.

Bu hafta açıklanacak diğer önemli veriler arasında pazartesi günü yayımlanacak ISM Hizmet Sektörü PMI ve S&P Global Hizmet PMI verileri yer alıyor. Çarşamba günü ise tüketici kredi kullanımı açıklanacak.

Trump ve Çin Arasındaki Gerginlik Tırmanabilir

Başkan Donald Trump’ın, bu hafta Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşme planının olmadığı bildirildi. Trump’ın “Pekin bizi soyuyor” şeklindeki açıklaması, ticaret geriliminin yeniden tırmanabileceğine işaret ediyor.

Key Events This Week: 1. S&P Global Services PMI data – Monday 2. ISM Non-Manufacturing PMI data – Monday 3. Fed Interest Rate Decision – Wednesday 4. Fed Press Conference – Wednesday 5. Initial Jobless Claims data – Thursday 6. ~20% of S&P 500 companies report earnings… — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) May 4, 2025

Kripto Piyasası Haftaya Düşüşle Başladı

Asya işlemlerinin açılmasıyla birlikte kripto para piyasalarında da sert düşüşler yaşandı. Toplam piyasa değeri yüzde 3,3 gerileyerek 3 trilyon dolar seviyesine indi.

Bitcoin, yüzde 2’lik düşüşle 94 bin doların altına çekildi ve bu ayın en düşük seviyesini gördü. Ethereum da 1.800 dolar seviyesinin altına indi. Birçok altcoin haftaya negatif seyirle başladı.

Bilanço Haftası: Dev Teknoloji Şirketleri Sahne Alıyor

Bu hafta ABD’li teknoloji devleri de bilanço açıklamaya hazırlanıyor. Çarşamba günü Microsoft ve Meta, perşembe günü ise Apple ve Amazon finansal sonuçlarını paylaşacak.

Öte yandan, pazartesi günü altın fiyatları doların zayıflamasıyla birlikte yükseldi. Yatırımcılar, ticaret politikalarına dair daha net sinyaller bekliyor.