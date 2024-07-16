ABD’nin bu haftaki ekonomik takvimi önceki hafta kadar yoğun değil. Ancak kripto piyasasında değişen ivme, ekonomik takvimin önemini de artırıyor.

Birkaç gündür değer kazanan kripto paraların toplam değeri yeniden 2,3 trilyon doların üzerinde. Bu hafta yaşanacak ekonomik olaylar ise geçtiğimiz haftaki kadar etkili değil, ancak azami düzeyde de olsa kripto paraları etkileyebilirler.

İşte önümüzdeki günlerde dikkat edilmesi gereken kilit olaylar.

15-19 Temmuz Ekonomik Takvimi

Geçtiğimiz hafta açıklanan TÜFE raporları, aylık bazda enflasyonun dört yıldır ilk kez gerilediğini ortaya koydu. Piyasaların tepkisi de pozitif oldu.

16 Temmuz Salı: Bugün haziran ayı perakende satışlar raporu açıklanacak. Söz konusu rapor, tüketicilerin dayanıklı ve dayanıklı olmayan tüketimi mallarına ne kadar harcama yaptıklarını ölçerek, ekonominin genel sağlığına ve enflasyon baskısının durumuna dair fikir sunuyor.

Bugün haziran ayı perakende satışlar raporu açıklanacak. Söz konusu rapor, tüketicilerin dayanıklı ve dayanıklı olmayan tüketimi mallarına ne kadar harcama yaptıklarını ölçerek, ekonominin genel sağlığına ve enflasyon baskısının durumuna dair fikir sunuyor. 17 Temmuz Çarşamba: ABD’nin haziran ayı sanayi üretim raporu çarşamba günü açıklanacak. Sanayi üretim raporu, ABD endüstrilerindeki üretim hacmini ölçüyor. Raporun kripto piyasalarına pek bir etkide bulunması beklenmiyor.

ABD’nin haziran ayı sanayi üretim raporu çarşamba günü açıklanacak. Sanayi üretim raporu, ABD endüstrilerindeki üretim hacmini ölçüyor. Raporun kripto piyasalarına pek bir etkide bulunması beklenmiyor. 17 Temmuz Çarşamba: Aynı gün duyurulacak imalat ve konut satışı verilerinin de riskli varlık piyasalarını etkileyeceği düşünülmüyor.

Aynı gün duyurulacak imalat ve konut satışı verilerinin de riskli varlık piyasalarını etkileyeceği düşünülmüyor. Bu hafta ABD’nin devlet kurumlarının açıklayacağı veriler haricinde, özel şirketlerden bazılarının ilk yarı gelir raporlarını açıklaması bekleniyor. Yatırımcılar Goldman Sachs, Bank of America ve Morgan Stanley gibi büyük bankaların paylaşacağı raporları yakından takip etmeli.

Kripto para piyasaları birkaç gündür yükseliş trendinde, ancak bu trend haziran başından beri görülen düşüş trendi sonrası başladı. Dolayısıyla trend dönüşümünün kesinliği konusunda konuşmak için henüz çok erken.

Son 24 saatte yüzde 2 değerlenen Bitcoin, 63 bin doların üzerinden işlem görüyor. Ether ise aynı süreçte yüzde 2,3 değer kazanarak 3.400 doların üzerine çıktı.