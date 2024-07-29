ABD’de bu haftanın ekonomik takvimi epey yoğun. Tüm gözler Fed toplantısına çevrildi.

Kripto para piyasaları hafta sonunu görece sakin geçirdi. Piyasanın toplam değeri 2,5 trilyon doların üzerinde seyrediyor.

Cuma günü açıklanan enflasyon verileri, piyasanın bir miktar toparlanmasını sağlamıştı. ABD’de ÜFE, beklentiler doğrultusunda çok cüzi bir artış gösterdi.

Bitcoin gibi dijital varlıklar, Donald Trump’ın cumartesi günü Bitcoin 2024 konferasında yaptığı konuşmadan da olumlu etkilendi. Piyasalar haftanın ilk günü itibarıyla yükseliş trendine devam etti.

29 Temmuz – 2 Ağustos Haftası

30 Temmuz Salı: ABD’de temmuz ayının Tüketici Güven Endeksi raporu salı günü yayınlanacak. Söz konusu rapor, ülke GSYİH’sinin yüzde 70’ine tekabül eden tüketici harcamalarını etkileyen güveni ölçüyor.

ABD’de temmuz ayının Tüketici Güven Endeksi raporu salı günü yayınlanacak. Söz konusu rapor, ülke GSYİH’sinin yüzde 70’ine tekabül eden tüketici harcamalarını etkileyen güveni ölçüyor. 31 Temmuz Çarşamba: ABD Merkez Bankası (Fed) politikacıları, faiz indirimi olasılığını değerlendirmek için çarşamba günü toplanacak. Ekonomistler bu hafta faiz indirilmesini pek olası görmüyor. Ancak Fed, eylül ayındaki bir sonraki toplantı için net bir sinyal verebilir.

ABD Merkez Bankası (Fed) politikacıları, faiz indirimi olasılığını değerlendirmek için çarşamba günü toplanacak. Ekonomistler bu hafta faiz indirilmesini pek olası görmüyor. Ancak Fed, eylül ayındaki bir sonraki toplantı için net bir sinyal verebilir. 1 Ağustos Perşembe: ISM İmalat PMI raporu perşembe günü açıklanacak. Bu rapor imalat sektöründeki iş koşullarına ve ekonomik koşulların genel durumuna ışık tutuyor.

ISM İmalat PMI raporu perşembe günü açıklanacak. Bu rapor imalat sektöründeki iş koşullarına ve ekonomik koşulların genel durumuna ışık tutuyor. 2 Ağustos Cuma: İstihdam ve işsizlik verileri cuma günü geliyor. Bu veriler geçtiğimiz ay itibarıyla aktif olarak iş arayan kişi sayısını ve yaratılan yeni istihdam olanaklarını ortaya koyacak. Merkez bankaları politika değişikliklerinde istihdam durumunu göz önünde bulundurduklarından dolayı, veriler büyük önem taşıyor.

Key Events This Week: 1. CB Consumer Confidence data – Tuesday 2. JOLTs Job Openings data – Tuesday 3. Fed Rate Decision and Statement – Wednesday 4. ISM Manufacturing PMI data – Thurdsay 5. June Jobs Report – Friday 6. ~20% of S&P 500 companies report earnings Volatility… — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) July 28, 2024

Buna ek olarak; Apple, Amazon, Meta, Microsoft, AMD, Coinbase, PayPal ve MasterCard gibi çok sayıda büyük şirket, ikinci çeyreklik gelir raporlarını açıklayacak. Bu raporlar da yakından takip edilmeli.