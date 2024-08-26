ABD’nin bu hafta yoğun bir ekonomik takvimi bulunuyor. Tüm gözler kilit enflasyon ve gelir verilerine çevrildi.

Kripto piyasaları cuma günü Fed toplantısının ardından yükselişe geçti ve hafta sonu boyunca yükseliş ivmesini korudu.

Jackson Hole konferansında konuşan Fed Başkanı Jerome Powell, “politika değişikliğinin vakti geldi” diyerek faiz indiriminin sinyalini verdi. Powell, indirimin zamanı ve oranının gelen verilere dayalı olacağını söyledi.

Bu hafta kripto gibi daha riskli varlıklar için dalgalanmayı artırabilecek kilit enflasyon verileri açıklanacak.

26-30 Ağustos Ekonomik Takvimi

27 Ağustos Salı: Tüketici güven düzeylerine ilişkin veriler salı günü yayınlanacak. Bu veriler piyasadaki müşterilerin duyarlılığını ölçüyor.

29 Ağustos Perşembe: İkinci çeyrek GSYİH verileri perşembe günü gelecek. Yıllık yüzde 2,8 geleceği tahmin edilen büyüme oranında değişiklik beklenmiyor.

30 Ağustos Cuma: Çekirdek kişisel tüketim giderleri (PCE) raporu cuma günü yayınlanacak. Bu rapor dönemsel olarak dalgalanan gıda ve enerji gibi ürünleri hariç tutarak, tüketicilerin her ay harcadığı ortalama miktarı ölçüyor. PCE verileri merkez bankası tarafından enflasyonu değerlendirmede kilit bir araç olarak kullanılıyor.

Cuma günü ayrıca ağustos ayının Michigan tüketici hissiyat endeksi ve enflasyon beklentileri açıklanacak. Bu veriler tüketicilerin ekonomiye güven düzenini aylık olarak ölçüyor ve ülkedeki uzun vadeli enflasyon beklentilerini ortaya koyuyor.

Key Events This Week: 1. July Durable Goods Orders data – Monday 2. CB Consumer Confidence – Tuesday 3. Nvidia, $NVDA, Reports Earnings – Wednesday 4. Q2 2024 GDP data – Thursday 5. July Pending Home Sales data – Thursday 6. July PCE Inflation data – Friday Buckle up for a… — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) August 25, 2024

Bu hafta çarşamba günü çip devi Nvidia’nın da gelirleri açıklanacak. Analistler bu verilerin ABD borsaları için kırılma anı yaratabileceğini düşünüyor.

Bitcoin (BTC) haftaya 63.820 dolarda başladı. Ether (ETH) ise 2.740 dolardan işlem görüyor.