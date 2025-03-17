Kripto varlık piyasaları son dönemde oldukça dalgalı seyrediyor. Makroekonomik göstergeler zorlu günlerin sinyalini verirken, bu hafta ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı piyasalar için kritik olacak.

Hafta sonunu nispeten stabil geçiren kripto piyasaları, pazartesi sabahı itibarıyla yeniden kırmızıya döndü. Önümüzdeki günler, piyasalar açısından hareketli geçebilir.

Geçtiğimiz hafta, ABD Başkanı Donald Trump’ın ani gümrük tarifesi açıklamaları piyasalarda sarsıntıya neden oldu. Ancak, enflasyon verilerinin beklentilerin altında gelmesi (TÜFE raporu) bir miktar rahatlama sağladı.

Öte yandan, Tüketici Güven Endeksi üst üste üçüncü ayda da gerileyerek Kasım 2022’den bu yana en düşük seviyeye indi. Bu durum, resesyon endişelerini artırıyor.

17-21 Mart Ekonomik Takvimi

Pazartesi günü, Şubat ayı Perakende Satışlar raporu açıklanacak. Bu veri, tüketicilerin dayanıklı ve dayanıksız mallara ne kadar harcama yaptığını göstererek ekonominin genel sağlığı ve enflasyonist baskılar hakkında ipuçları verecek. Salı günü sanayi üretim verileri paylaşılacak. ABD’de üretim, madencilik, kamu hizmetleri ve konut başlangıç rakamlarını içeren bu raporlar, piyasalar üzerinde daha düşük etkiye sahip.

Çarşamba günü ise tüm gözler ABD Merkez Bankası’nda olacak. Fed’in faiz oranlarını sabit tutması beklenirken, yetkililer Trump’ın ekonomik politikalarının etkilerini görmek için şimdilik para politikasında değişiklik yapmaya yanaşmıyor.

CME Fed Watch aracı, faizlerin yüzde 4,25 ile yüzde 4,5 aralığında kalma ihtimalini yüzde 99 olarak gösteriyor. RBC Global Asset Management’tan Andrzej Skiba ise “Daha fazla gümrük tarifesi getirilecektir. Bu enflasyonu artıracak ve Fed, böyle bir ortamda faizleri düşüremez.” değerlendirmesinde bulundu.