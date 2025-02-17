ABD ekonomik takviminde kısa bir hafta bizleri bekliyor ve kripto piyasaları hâlâ dar bir aralıkta seyrediyor. Peki, bu hafta piyasada hareketlenme başlar mı?

Pazartesi günü ABD’de Başkanlar Günü tatili olduğu için geleneksel piyasalar kapalı olacak. Bu hafta, birkaç Federal Rezerv yetkilisinin konuşmaları ile birlikte imalat ve hizmetler satın alma yöneticileri endekslerini takip etmekte fayda var.

Kobeissi Letter, “Enflasyon, en az 8 aydır görülen en yüksek seviyede ve hisse senedi piyasaları tüm zamanların zirvesine yaklaşıyor.” diye belirtiyor.

17-21 Şubat Ekonomik Gelişmeleri

Geçen hafta açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (CPI) ve Üretici Fiyat Endeksi (PPI) beklentilerin üzerinde geldi. Geleceğe yönelik bir gösterge olan Üretici Fiyat Endeksi, enflasyonun devam ettiğini gösterdi ve Şubat ayı CPI verilerinin daha yüksek gelebileceğine işaret etti.

Bu hafta bazı konut raporları açıklanacak ancak bu verilerin, kripto gibi yüksek riskli varlıklar üzerinde fazla etkisi olması beklenmiyor.

19 Şubat Çarşamba günü, Ocak ayı Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanakları yayınlanacak. Bu tutanaklar, merkez bankasının faiz oranlarını değiştirmeme kararının arkasındaki nedenleri ve gelecekteki olası faiz indirimlerine dair ipuçlarını içerebilir.

Ayrıca, bu hafta Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee ve St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem’in konuşmaları dikkatle izlenecek.

21 Şubat Cuma günü, Şubat ayına ait S&P Global İmalat PMI ve Hizmetler PMI öncü verileri açıklanacak. Bu raporlar, ekonomik koşullardaki değişimleri anlamak için kullanılan öncü göstergelerdir.

Cuma günü ayrıca, Ocak ayının Michigan Tüketici Güveni Endeksi ve Enflasyon Beklentileri verileri de açıklanacak. Bu veriler, ABD’deki tüketici güvenini ve uzun vadeli enflasyon beklentilerini gösteren aylık bir anketin sonuçlarını içeriyor.

Perakende devi Walmart ile birlikte, ABD borsasında işlem gören Çinli e-ticaret devleri Alibaba ve Baidu’nun da bu hafta kazanç raporlarını açıklamaları bekleniyor.

Kripto Piyasalarında Son Durum

Kripto piyasaları, haftaya düşüşle başladı. Pazartesi sabahı toplam piyasa değeri yüzde 2,3 düşerek 3,33 trilyon dolara geriledi. Piyasalar, üç aydır yatay seyreden kanalın alt sınırında ve 3,25 trilyon dolarda destek buluyor.