Byu hafta ABD ekonomisi için çok önemli veriler açıklanacak. Özellikle enflasyon raporları, kripto para piyasasındaki yükseliş trendinin devam edip etmemesi açısından oldukça önemli.

Kripto para piyasasında hafta sonu boyunca yükseliş trendi devam etti. Bitcoin bu süreçte 81.800 doları aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesi rekorunu belirledi ve keşif bölgesine girdi.

Bu hafta ABD’de ekonomisi için çok önemli veriler açıklanacak. Bu nedenle kripto para piyasasındaki fiyat dalgalanmalarının artacağı öngörülüyor. Geride bıraktığımız hafta ABD ekonomik takvimindeki iki gelişme kripto para piyasasında ciddi fiyat dalgalanmalarına yol açtı. Bu gelişmeler Donald Trump’ın ABD başkanlık seçimini kazanması ve Fed’in 25 baz puanlık faiz indirimine gitmesi.

Fed Başkanı Jerome Powell, merkez bankasının gelecekteki politika kararlarının ekonomik verilere bağlı olacağını vurguladı. Bu hafta yayınlanacak önemli enflasyon verileri bu kararları şekillendirebilir.

Key Events This Week: 1. OPEC Monthly Report – Tuesday 2. October CPI Inflation data – Tuesday 3. October PPI Inflation data – Thursday 4. Fed Chair Powell Speaks – Thursday 5. October Retail Sales data – Friday 6. Total of 12 Fed speaker events this week We have another… — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) November 10, 2024

11-15 Kasım Ekonomik Gelişmeleri

Powell, geçen haftaki indirime rağmen faizlerin hâlâ kısıtlayıcı düzeyde olduğunu ifade etti ve enflasyonun Fed’in %2’lik hedefine doğru ilerlediğini belirtti. Powell ayrıca Aralık’taki bir sonraki toplantıda faiz indirimlerinin duraklatılabileceğine işaret etti.

13 Kasım Çarşamba günü, Ekim ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) raporu yayınlanacak. Enflasyonun temel ölçütlerinden biri olan TÜFE raporu, tüketici harcamaları ve iş dünyasının geleceği üzerinde doğrudan etkili oluyor.

günü, Ekim ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) raporu yayınlanacak. Enflasyonun temel ölçütlerinden biri olan TÜFE raporu, tüketici harcamaları ve iş dünyasının geleceği üzerinde doğrudan etkili oluyor. 14 Kasım Perşembe günü ABD’de Ekim ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) raporu açıklanacak. ÜFE, üreticilerin girdi maliyetlerini ve tüketim mallarının üretim maliyetlerini yansıtıyor. Bu veri, bir sonraki ayın TÜFE ve genel enflasyon görünümü için öngörü sağlıyor.

günü ABD’de Ekim ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) raporu açıklanacak. ÜFE, üreticilerin girdi maliyetlerini ve tüketim mallarının üretim maliyetlerini yansıtıyor. Bu veri, bir sonraki ayın TÜFE ve genel enflasyon görünümü için öngörü sağlıyor. 15 Kasım Cuma günü ise Ekim ayı Perakende Satışlar raporu yayınlanacak. Bu rapor, ABD’de tüketicilerin dayanıklı ve dayanıksız mallara ne kadar harcama yaptığını göstererek ekonominin genel sağlığı hakkında önemli bilgiler sunuyor.

Powell’ın yanı sıra hafta boyunca diğer merkez bankası yetkililerinden de açıklamalar bekleniyor. Kobeissi Letter “Piyasalar, seçim sonuçlarını, Fed toplantısını ve kazanç sezonunu değerlendirmeye devam edecek,” şeklinde açıklama yaptı.

Bitcoin 81.800 Dolara Ulaşarak Yeni Zirveyi Gördü

Kripto piyasa değeri, Mart ayındaki zirveden bu yana en yüksek seviyesine ulaşarak 2,88 trilyon dolara çıktı. Hafta sonu Bitcoin, 81.800 dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini kaydetti ve şu anda 81.500 doların üzerinde işlem görüyor. Uzmanlar ve analistler bu momentumun devam edebileceğine işaret ediyor.

Ethereum da hafta sonu 3.200 dolar seviyesini aşarak güçlü kazançlarını korudu. Altcoin’lerde ise Dogecoin (DOGE), Cardano (ADA) ve Shiba Inu (SHIB) gibi varlıklarda büyük kazançlar kaydedildi.

Bu hafta ABD ekonomisinden gelecek veriler ve piyasa gelişmeleri, özellikle enflasyonla mücadele ve faiz politikaları bağlamında büyük önem taşıyor ve bu durumun kripto piyasalarında volatilite yaratması bekleniyor.