ABD ekonomisi için yoğun bir hafta başlarken kripto para piyasasının toplam değeri de tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaştı.

Bitcoin’in sakinleşerek altcoin’lerin yükselişe geçmesiyle kripto para piyasasının toplam değeri 3,6 trilyon doları aştı. Yatırımcılar, altcoin’lerdeki yükseliş trendinin devam edip etmeyeceğini merak ediyor.

Bu hafta ABD ekonomik takvimi oldukça yoğun ve açıklanacak veriler ağırlıklı olarak istihdam ve iş gücü piyasasına odaklı olacak. Fed 18 Ocak’ta FOMC toplantısı gerçekleştirecek. Bu toplantı öncesinde açıklanacak üretim PMI raporları ve iş gücü piyasası verileri, ekonomik görünüm açısından kritik önem taşıyor. Kobeissi Letter bu haftayı “iş gücü piyasası için büyük bir hafta” şeklinde tanımladı.

ABD Ekonomik Takvimi: 2-6 Aralık

20 Ocak 2025’t göreve başlayacak olan 47. ABD Başkanı Donald Trump’ın eski hedge fon yöneticisi Scott Bessent’i Hazine Bakanı olarak atanması piyasalara güven verdi. Ancak, Fed’in enflasyon göstergesi olan Çekirdek PCE’nin %2,8 ile beklentileri aşması, artan enflasyon endişeleri ve Fed’in şahin bir duruş sergileyebileceği ihtimalini gündeme getirdi.

Key Events This Week: 1. November ISM Manufacturing PMI data – Monday 2. October JOLTS Job Openings data – Tuesday 3. November ADP Nonfarm Employment data – Wednesday 4. Fed Chair Powell Speaks – Wednesday 5. Initial Jobless Claims data – Thursday 6. November Jobs Report -… — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) December 1, 2024

Geride bıraktığımız hafta açıklanan GSYİH verileri, ABD ekonomisinin güçlü göründüğü şeklinde yorumlanırken Fed’in 2025’ten önce yeni bir faiz indirimine gidip gitmeyeceği konusunda kafa karışıklığına yol açtı.

2 Aralık Pazartesi: Kasım ayı ISM İmalat PMI Raporu yayınlanacak. Bu rapor, ABD üretim sektöründeki iş koşullarını ve ekonomik eğilimleri değerlendiren öncü bir göstergedir.

Kasım ayı ISM İmalat PMI Raporu yayınlanacak. Bu rapor, ABD üretim sektöründeki iş koşullarını ve ekonomik eğilimleri değerlendiren öncü bir göstergedir. 3 Aralık Salı: İş gücü açığı verileri açıklanacak.

İş gücü açığı verileri açıklanacak. 4 Aralık Çarşamba: Tarım dışı istihdam verileri ve ISM Hizmet PMI raporları, hizmet sektöründeki ekonomik değişimlere ışık tutacak.

Tarım dışı istihdam verileri ve ISM Hizmet PMI raporları, hizmet sektöründeki ekonomik değişimlere ışık tutacak. 6 Aralık Cuma: Tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı raporları açıklanacak. Bu göstergeler, ekonomik sağlığın genel durumu hakkında kritik bilgiler sunuyor. Aynı gün, Aralık ayı Michigan Tüketici Güven Endeksi ve Tüketici Enflasyon Beklentileri’nin ön okumaları yapılacak.

Fed Başkanı Jerome Powell’ın 5 Aralık Perşembe günü yapacağı konuşma piyasa beklentilerini şekillendirebilir.

Kripto Piyasasında Rekor Seviyelere Ulaştı

Kripto para piyasasında yükseliş trendi hafta sonu boyunca devam etti. Sonuç olarak kripto para piyasasının toplam değeri 2 Aralık Pazartesi günü Asya seansında 3,65 trilyon dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC): 98.000 doları yeniden test ettikten sonra hafif bir geri çekilme yaşadı. Ethereum (ETH) da 2 Aralık’ta 3.750 dolar ile altı ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Son dönemin en çok konuşulan kripto para birimi XRP, Pazartesi sabahı %30’un üzerinde değer kazanarak 2,48 dolarla son altı yılın en yüksek seviyesini kaydetti.

Dogecoin (DOGE), Cardano (ADA), Avalanche (AVAX), Shiba Inu (SHIB) ve Stellar (XLM) gibi popüler altcoin’ler de bu süreçte kayda değer yükselişler yaşadı.

Bu hafta, ABD ekonomik verileri ve Fed yetkililerinin açıklamaları, kripto para piyasasının yönü üzerinde önemli bir rol oynayabilir. Yatırımcılar bu konudaki gelişmeleri yakından takip ediyor.