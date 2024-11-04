ABD başkanlık seçimleri ve Fed’in faiz kararı nedeniyle bu hafta kripto piyasasında fiyat dalgalanmalarının artması bekleniyor.

Geride bıraktığımız hafta Bitcoin’deki yükselişle başlayan rallinin ardından kripto para piyasası hafta sonu geri çekildi. Önümüzdeki günlerde kripto para piyasasındaki fiyat dalgalanmalarının daha da artması bekleniyor.

ABD’de 5 Kasım Salı günü Başkanlık seçimi gerçekleştirilecek. Bu seçimin kripto para piyasasındaki kısa vadeli fiyat dalgalanmalarına yol açacağı öngörülüyor. Seçimi Donald Trump’ın kazanması kripto para piyasası için olumlu bir gelişme olarak yorumlanabilir. Bununla birlikte Kamala Harris’in seçimi kazanması ise kripto para piyasasında düşüş trendini tetikleyebilir.

ABD Başkanlık seçiminin yanı sıra bazı önemli ekonomik raporlar açıklanacak ve Fed FOMC toplantısının ardından faiz kararını açıklayacak.

Bu hafta yeni başkanın yanı sıra, birkaç önemli ekonomik rapor ve Fed toplantısı da piyasaların odağında olacak.

4-8 Kasım Haftası Ekonomik Gelişmeler

Kripto para piyasasında geride bıraktığımız hafta yaşanan düşüşte Çekirdek Kişisel Tüketici Harcamaları (PCE) raporunun da etkili olduğu öngörülüyor. Uzmanlar, bu raporun Fed’in faiz indirimine gideceğine yönelik beklentilere gölge düşürdüğünü belirtiyor.

Key Events This Week: 1. U.S. Presidential Election – Tuesday 2. ISM Non-Manufacturing PMI data – Tuesday 3. Initial Jobless Claims data – Thursday 4. Fed Interest Rate Decision – Thursday 5. MI Consumer Sentiment data – Friday 6. ~15% of S&P 500 companies report earnings… — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) November 3, 2024

5 Kasım Salı günü ABD’deki hizmet sektöründeki iş koşullarını gösteren Ekim ayı ISM Hizmet PMI raporu açıklanacak. Ekonomistler ve analistler tarafından ekonomik koşullardaki değişimleri yorumlamak için kullanılan bu raporlar, öncü ekonomik göstergelerden biri olarak kabul ediliyor.

7 Kasım Perşembe günü, iş gücü piyasalarının sağlığını ve genel ekonomik yönü belirlemeye yardımcı olan ABD istihdam raporları açıklanacak.

8 Kasım Cuma günü ise Kasım ayı Michigan Tüketici Güven Endeksi ve Tüketici Enflasyon Beklentileri’nin ön verileri yayınlanacak. Bu raporlar, ABD’deki tüketici güven düzeyleri ve uzun vadeli enflasyon baskılarına ilişkin aylık anket sonuçlarını ortaya koyuyor.

Fed’in Faiz Kararı ve Beklentiler

ABD merkez bankası Fed faiz kararını 7 Kasım Perşembe günü açıklayacak. Uzmanlar ve analistler Fed’in büyük olasılıkla 25 baz puanlık faiz indirimine gideceğini öngörüyor. CME Fed Watch aracı, Fed’in 25 baz puanlık faiz indirimine gitme olasılığını %98 olarak tahmin ediyor.

Kobeissi Letter, bu haftayı “yılın en yoğun haftası” olarak tanımladı ve ABD başkanlık seçimlerinin 5 Kasım Salı günü yapılacağını hatırlattı.

Bloomberg, 4 Kasım tarihli haberinde piyasalardaki yatırımcıların risklerini azalttığını ve piyasada daha fazla büyük fiyat dalgalanmalarının yaşanabileceğini belirtti. Bloomberg, teknoloji hisseleri ve kripto para piyasasında yaşanan düşüşün ardından “Kripto para yatırımcıları seçim sonuçlarına farklı yaklaşıyor, opsiyon piyasası ise agresif yükselişten daha çok hedge odaklı bir yaklaşıma geçti” ifadesine yer verdi.

Kripto Piyasalarında Neler Oluyor?

Kripto para piyasası hafta sonuyla birlikte fiyat düzeltmesine gitti. Bitcoin 3 Kasım Pazar günü 67.719 dolara kadar geriledi. Sonrasında toparlanarak 69.000 doların üzerine kadar yükselen BTC, Pazartesi günü Asya seansıyla birlikte yeniden düşüşe geçti.

Sonuç olarak kripto para piyasasının toplam değeri son 24 saatte %1,85 oranında azalarak 2,385 milyon dolara geriledi.

Ethereum ise daha sert bir darbe aldı ve 2.400 dolara geriledikten sonra nispeten daha küçük çaplı bir toparlanma kaydetti. Altcoin’ler hafta boyunca fiyat dalgalanmalarının artacağına yönelik beklentiler nedeniyle düşüş trendini sürdürdü.