Kripto para piyasasında bir hafta içinde çok şey değişebilir ve son yedi gün de tam olarak böyle oldu. Geçen hafta cuma günü Bitcoin, 60.000 dolar seviyesinin üzerinde kalmakta zorlanıyordu, ancak şu an durum oldukça farklı.

Hafta sonu boyunca BTC, 60.000 doların üzerinde kalmayı başardı ve hatta hafifçe 61.000 dolara kadar yükseldi. Ancak asıl büyük hareket pazartesi günü geldi ve lider kripto para birimi BTC 63.000 doların üzerine çıktı.

BTC bu yükseliş trendini sürdüremedi ve salı günü Coinbase’deki sorunlar ve 15 Mayıs’taki ABD Tüketici Fiyat Endeksi (CPI) verisinin açıklanacak olmasının yarattığı baskısı nedeniyle sert bir şekilde geri çekildi. Ancak, çarşamba günü açıklanan CPI verilerinin beklentilerle örtüşmesiyle birlikte Bitcoin hızla yükselmeye başladı.

BTC, birkaç bin dolar birden artarak 66.500 doların üzerine çıktı ve ETF’lere olan girişler de hızlandı. Dün, fiyat hafifçe 65.000 doların altına geriledi, ancak bugün tekrar atağa geçerek 66.000 doların üzerine çıktı. Sonuç olarak bu, Bitcoin’in mart ayının başından bu yana kaydettiği en iyi haftalık performansa işaret ediyor ve yatırımcıların umutlarını yeniden arttırıyor.

Haftalık bazda, yüksek piyasa değerine sahip altcoinler arasında en iyi performansı Solana ve Chainlink kaydetti. Solana hafta başında büyük bir sıçrama yaparken, Chainlink ise birkaç ayın zirvesi olan 16 doların üzerine çıktı.

Piyasa Verileri

Toplam Piyasa Değeri: 2.533 trilyon dolar | 24 Saatlik Hacim: 78 milyar dolar | BTC Hakimiyeti: %51.6

BTC: 66,455 dolar (+%5.35) | ETH: 3,086 dolar (%2.1) | BNB: 580 dolar (-%2.61)

Bu Haftanın Öne Çıkan Kripto Başlıkları

Bitcoin’in Temelleri Güçlü Kalmaya Devam Ediyor: Bitfinex, pazartesi günü yayınladığı bir raporda, geçen haftanın sonundan itibaren Bitcoin’in düşüş yaşamasına rağmen ağın tüm temellerinin güçlü kaldığını belirtti. Ethereum Bitcoin’e Karşı Zemin Kaybediyor: Ethereum, Bitcoin’in kazançlarına benzer bir performans gösteremedi. Son aylarda ikinci en büyük kripto para birimi, Bitcoin’e kıyasla değer kaybetti ve bu durum, ‘flippening’ hayalini uzak bir ihtimal haline getirdi. Morgan Stanley’den 269 Milyon Dolarlık GBTC Yatırımı: Morgan Stanley gibi büyük ABD şirketleri, yılın ilk çeyreğindeki finansal faaliyetlerini ABD SEC’e bildirdi. Bu doğrultuda, Morgan Stanley’nin farklı Bitcoin ETF’lerine yaptığı çok milyon dolarlık yatırımlar dikkat çekti. Wisconsin Eyaleti BTC Yatırımı Yapabilir: Wisconsin Eyaleti Yatırım Kurulu (SWIB), Bitcoin ETF’lerine 164 milyon dolarlık yatırım yaparak dikkat çekti. Bu yatırım, diğer benzer kuruluşların da aynı yolu izleyip izlemeyeceği sorusunu gündeme getirdi. CME Group Spot Bitcoin Ticareti Planlıyor: Geleneksel finans devi CME Group, spot Bitcoin ticaretine girmeyi planlıyor. Bu, Coinbase ve Binance gibi büyük isimler için ciddi bir rekabet oluşturabilir. ShibaSwap 2.0, Shiba Inu’nun Katman 2 Blockchain’inde Yayında: Shiba Inu ekosistemi, yerel merkezsiz borsası Shibarium’un 2.0 versiyonunu piyasaya sürerek büyük bir adım attı. ShibaSwap 2.0’ın hayata geçmesi, ekosistemde önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor.