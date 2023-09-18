Bu hafta kripto para piyasasında birçok önemli gelişme yaşanacak. Bu yazımızda kripto para piyasasında bu hafta yaşanacak önemli gelişmelere yer vereceğiz.

İşte enflasyon rakamlarından faiz oranlarına kadar bu hafta gözlerinizi ayırmamanız gereken önemli gelişmeler:

Pazartesi

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile Binance arasındaki davada bu hafta önemli bir duruşma gerçekleşecek. Gelin davada şimdiye kadar yaşanan gelişmelere yakından bakalım.

SEC kısa bir süre önce Binance’in davayla ilgili yeterli delil sunmadığını iddia etti. Bununla birlikte Binance’in ABD kolu Binance.US’tan sorumlu kuruluş olan BAM, dava kapsamında yaklaşık 220 belge sundu. Ancak SEC bunların çoğunun “anlaşılmaz” ekran görüntülerinden oluştuğunu iddia ediyor.

Bunun yanı sıra, hem SEC hem de Binance, hassas bilgilerin gizli kalması için tasarlanmış ortak bir koruma emri için başvuruda bulundu.

Bu koruyucu emirle ilgili duruşmanın bugün Türkiye saati ile 20:00’da görülmesi bekleniyor.

Salı

Enflasyon verileri genellikle başta Bitcoin olmak üzere kripto para piyasasında fiyat dalgalanmalarına yol açıyor. ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu geride bıraktığımız hafta enflasyonu ölçümlemek için kullanılan TÜFE (CPI) rakamlarını yayınladı. Ancak Avrupa Birliği henüz Euro bölgesi için TÜFE rakamlarını yayınlamadı.

AB’nin Euro bölgesi için 19 Eylül Salı günü Türkiye saatiyle 14:00’da aşağıdaki verileri açıklaması bekleniyor:

Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Ağu)

Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Ağu)

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Ağu)

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Ağu)

Enerji ve Gıda Hariç HICP (Aylık) (Ağu)

Enerji ve Gıda Hariç HICP (Yıllık) (Ağu)

Çarşamba

Çarşamba günkü gelişmelerin kripto para piyasası üzerinde çok daha büyük bir etki yaratması bekleniyor. Zira Çarşamba günü sadece kripto para piyasasını değil tüm küresel piyasaları etkileme potansiyeline sahip iki önemli olay gerçekleşecek.

19 Eylül Çarşamba günü ABD Merkez Bankası (Fed), faiz oranlarına ilişkin kararını açıklayacak. Fed Başkanı Jerome Powell FOMC toplantısının ardından basın toplantısı düzenleyecek.

Çarşamba günkü gelişmelere ilişkin ekonomik takvim şu şekilde:

Fed faiz kararını açıklayacak. (Türkiye saatiyle 21:00)

Fed Başkanı Jerome Powell’ın konuşması. (Türkiye saatiyle 21:30)

Öte yandan Cuma günü ise FTX borsasını ve alacaklılarını yakından ilgilendiren önemli bir gelişme yaşanacak. 22 Eylül Cuma günü FTX borsasının yeninden başlatılmasına ilişkin teklifler için son tarih. Ancak bu gelişmenin kripto para piyasasında herhangi bir etki yaratıp yaratmayacağı henüz bilinmiyor.