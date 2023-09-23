Bitcoin fiyatı bu hafta birçok denemede bulunmasına rağmen 27.000 doların üzerinde tutunmayı başaramadı. Bu süreçte altcoin’ler de beklentilerin uzağında kaldı.

Bitcoin fiyatı son bir haftalık süreçte %1,1’lik yükseliş yaşadı. Bu süreçte kripto para piyasasının toplam değeri 1,1 trilyon dolar seviyesine yaklaştı. Geride bıraktığımız hafta genel anlamda kripto para piyasası için olumlu geçti.

Geride bırakmaya hazırlandığımız haftanın en önemli gelişmesi Çarşamba günkü FOMC toplantısı oldu.

FOMC toplantısının ardından yapılan açıklamada faiz oranları sabit bırakıldı. Bununla birlikte Fed, enflasyon oranının hedeflen seviyenin üzerinde olduğu bildirildi. Bitcoin tüm bu gelişmelere tepki vermedi ve yatay seyrini sürdürdü.

Sonuç olarak her ne kadar BTC 27.000 doların üzerine yükselmek için birkaç girişimde bulunsa da bu denemeler başarısızlıkla sonuçlandı. Bu süreçte bazı altcoin’ler kayda değer yükselişler yaşadı. Geride bırakmaya hazırlandığımız haftanın en iyi performans gösteren kripto para birimi %17’lik yükseliş yaşayan Toncoin (TON) oldu. Onu %3,7’lik yükselişle Ripple (XRP) takip etti.

Bu süreçte ABD merkezli borsalarda en çok tercih edilen altcoin Ripple’ın XRP’si oldu. Özellikle geride bıraktığımız Temmuz ayına kadar Ripple’ın (XRP) ABD merkezli kripto para borsalarında listelenmediği düşünüldüğünde bu, oldukça ilginç bir gelişme.

Temmuz ayında Yargıç Analisa Torres’in başkanlık ettiği Ripple SEC davasındaki özet kararda XRP’nin menkul kıymet olmadığına hükmedilmişti. Bu karar sonrasında ABD merkezli birçok kripto para borsası XRP’yi yeniden listeledi.

Dolayısıyla bu gelişme, ABD’li yatırımcıların XRP’ye yönelik ilgisinin bir anda artmasına yol açtı.

Sonuç olarak kripto para piyasasında geride bıraktığımız hafta oldukça hareketli geçti. Bitcoin bu hareketliliği avantajına çevirmeyi başaramadı ve olduğu yerde sabit kaldı. Yatırımcılar ise önümüzdeki yeni haftanın nasıl geçeceğini merak ediyor.

Piyasa Verileri

Piyasa Değeri: 1.09 Milyar Dolar | 24 Saatlik Hacim: 44 Milyar Dolar | BTC’nin Hakimiyeti: %47.4

BTC: 26.575 Dolar (+%0,2) | ETH: 1,597 Dolar (-%1.5) | BNB: 210 Dolar (-%0.6)

Haftanın Öne Çıkan Kripto Para Haberleri

Polygon 2.0 Hakkında Bilmeniz Gerekenler: Bu hafta başında açıklanan üç iyileştirme önerisi, Polygon ekosisteminde köklü değişikliklere yol açacak değişiklikler içeriyor.

Yargıç, SBF’nin Duruşma Öncesi Tahliye Talebini Reddetti: Geride bıraktığımız aylarda kefaleti iptal edilen Sam Bankman-Fried, bir kez daha tahliye talebinde bulundu. İflas eden kripto para borsası FTX’in kurucusu Sam Bankman-Fried’ın bu başvurusu mahkeme tarafından reddedildi.

Bitcoin Balinaları Dışındaki Cüzdanlar Toplam Arzın %41’ine Sahip: Genellikle bireysel yatırımcılarla ve piyasa katılımcılarıyla ilişkilendirilen küçük çaplı Bitcoin cüzdanları, BTC’nin toplam arzının %41’inden fazlasına sahip olarak tarihi bir dönüm noktasına ulaştı.

Bitcoin Ağı Beklemede Olan 470.000’den Fazla İşlem Nedeniyle Tıkanıklık Yaşıyor: Bitcoin ağı tarihte eşi benzeri görülmemiş bir tıkanıklıkla karşı karşıya. Öyle ki beklemede olan işlemlerin sayısı 470.000’i aşarak rekor kırdı. Bu durum tarihte daha önce yalnızca bir kez yaşanmıştı.

Mt. Gox Kayyumu Geri Ödemeler için Son Tarihi Bir Kez Daha Uzattı: Mt. Gox’un iflas sürecini yönetmesi için atanan kayyum Nobuaki Kobayashi geri ödemeler için son tarihin bir kez daha uzatıldığını açıkladı. Uzun yıllardır devam eden Mt.Gox destanının nasıl sonuçlanacağını görmek ilginç olacak.

Ripple (XRP) ABD Borsalarında En Çok Tercih Edilen Altcoin Oldu: Temmuz ayında Ripple’ın SEC karşısında önemli bir zafer kazanmasının ardından birçok ABD merkezli borsa XRP’yi yeniden listelemişti. Görünüşe bakılırsa ABD’li yatırımcılar, XRP’ye büyük ilgi göstermeye devam ediyor. Öyle ki Ripple (XRP) 2023 yılında en çok alınıp satılan kripto para oldu.

Kripto Para Analizleri

Bu hafta Ethereum, Ripple, Cardano, Solana ve Binance Coin için teknik analiz hazırladık. Buradaki bağlantıya tıklayarak tüm teknik analizlerimize göz atabilirsiniz.