Bitcoin kısa bir süre önce 70.000 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini belirledi.

Geride bıraktığımız hafta Bitcoin ve kripto para piyasasının geri kalanı için oldukça hareketli geçti. 5 Mart’ta 69.300 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini belirleyen BTC, 8 Mart’ta bir kez daha yükselişe geçerek 70.000 dolara ulaştı.

BTC böylelikle tüm zamanların en yüksek seviyesi rekorunu bir kez daha güncelledi.

Kripto para piyasasının geri kalanında da yükseliş trendi devam ediyor. Kripto para piyasasının toplam değeri 2,73 trilyon dolar seviyesinde ve 3 trilyon dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesine oldukça yakın.

Gelin son bir haftada kripto para piyasasında yaşanan gelişmelere yakından bakalım.

Söze ilk olarak Bitcoin’le başlayalım. 5 Mart Salı günü 69.300 dolarla ATH belirleyen BTC, 8 Mart’ta 70.000 dolara yükseldi ve tüm zamanların en yüksek seviyesi rekorunu güncelledi.

Geride bırakmaya hazırlandığımız haftaya da memecoin’ler damga vurdu. Köpek temalı memecoin’ler Dogecoin %37,1, Shiba Inu %173,4, Floki %273, Dogwifhat %116 oranında kayda değer yükselişler yaşadı. Ancak sadece köpek temalı memecoin’ler değil diğerleri de yükselişte.

Örnek vermek gerekirse son bir haftalık süreçte PEPE %33 oranında değer kazandı.

Son bir haftada Ethereum (ETH) %16,11, BNB %18,55, Solana (SOL) %11,63, Ripple (XRP) %4,81, Cardano (ADA) %6,76 oranında değer kazandı.

Ethereum böylelikle 4.000 dolarlık kritik direnç seviyesinin üzerine yükseldi.

Sonuç olarak kripto para piyasasında heyecan seviyesi oldukça yüksek. Birçok analist, Nisan ayındaki Bitcoin blok ödülü yarılanmasından sonra BTC’nin yeni zirvelere ulaşmasını bekliyordu. Ancak yarılanma öncesinde gelen tüm zamanların en yüksek seviyesi herkesi şaşkınlığa uğrattı.

Piyasa Verileri

Piyasa Değeri: 2,72 trilyon dolar | 24 saatlik hacim: 148 milyar dolar | BTC Hakimiyeti: %49.3

BTC: 68.832 dolar (+%11) | ETH: 3.975 dolar (+%16) | BNB: 485 dolar (+%19,8)

Bu Haftanın Öne Çıkan Kripto Para Haberleri

Bitcoin Madencileri Günlük Bazda 75,9 Milyon Dolar Gelir Elde Etti: Bitcoin madencileri, 6 Mart 2024’te günlük bazda 75,9 milyon dolar gelir elde etti. Bu tarih, madencilerin günlük bazda en yüksek gelir elde ettikleri ikinci gün olarak kayıtlara geçti.

Ethereum (ETH) Bir Menkul Kıymet mi? ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler hala ETH’nin bir menkul kıymet olup olmadığını söylemiyor. Gary Gensler kısa bir süre önce bu konuda açıklamalarda bulundu.

FTX ve Alameda, BlockFi ile Uzlaştı: 874 Milyon Dolar Ödeyecek: BlockFi, iflas ve yeniden yapılandırma stratejileri kapsamında Alameda ve FTX ile anlaştı. Bu kapsamda FTX, BlockFi’ye 874,5 milyon dolara kadar ödeme yapma taahhüdünde bulundu.

Solana’daki Merkezsiz Borsaların Hacminde Patlama Yaşandı: Solana’da parola yükseliş. Popüler kripto para birimi SOL son aylarda durmak bilmeksizin yükseliş trendine devam ediyor. Bu süreçte Solana ağındaki DeFi ekosistemi de giderek daha fazla ilgi görüyor. Kısa süre önce Solana ağındaki merkezsiz borsaların işlem hacmi 2 milyar doların üzerine yükseldi.

BlackRock, Küresel Fonu için Spot Bitcoin ETF’lerine Yatırım Yapmak İstiyor: Yönetimi altında trilyonlarca dolarlık fon bulunan BlackRock, küresel fonunu spot Bitcoin ETF’leriyle çeşitlendirmeyi planlıyor.

Bitcoin (BTC) Henüz Bu Döngünün Zirvesini Belirlemedi: Bitcoin kısa süre önce 70.000 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini belirledi. Ancak önde gelen uzmanlara ve analistlere göre BTC henüz bu piyasa döngüsünün zirvesini belirlemedi. Geçmişteki piyasa döngüleri ve zincir üstü verileri de bu teorileri doğruluyor.

Haftanın Kripto Para Analizleri

Bu hafta Ethereum, Ripple, Cardano, Solana ve Binance Coin için teknik analiz hazırladık. Buradaki bağlantıya tıklayarak bu haftaki kripto para teknik analizlerimize göz atabilirsiniz.