Son 7 günlük süreçte Bitcoin’in altcoin’ler üzerindeki hakimiyeti arttı. Bu süreçte Bitcoin çoğu altcoin’den daha iyi performans gösterdi.

Bugün Bitcoin 12 Ocak’tan bu yana ilk kez 47.000 dolar seviyesine yükseldi. Spot Bitcoin ETF’lerinin ikinci işlem gününde yani 12 Ocak’ta düşüşe geçen Bitcoin fiyatı bir süredir 38.500 dolar ile 43.000 dolar aralığında seyrediyordu.

Geçen hafta Perşembe gününden bu hafta Çarşamba gününe kadar oldukça sakin bir seyir izleyen Bitcoin fiyatı, 8 Şubat’ta 45.000 dolara dokundu. Böylelikle Bitcoin yeni bir yükseliş trendine başladı. Takip eden 36 saatlik süreçte Bitcoin 47.700 doların üzerine yükseldi.

Bu yükseliş, madencilerin yaklaşan blok ödülü yarılanmasıyla BTC satışını bıraktığına dair haberlerin ve MicroStrategy’nin son satın alımının ardından geldi. MicroStrategy son satın alımını Ocak ayında gerçekleştirmesine rağmen Şubat ayında duyurdu. Son satın alımla birlikte MicroStrategy’nin rezervlerindeki Bitcoin miktarı 190.000 BTC’ye yükseldi.

Haftalık bazda en iyi performans sergileyen kripto paralardan biri de Ethereum (ETH). CoinGecko verileri Ethereum’un son bir haftalık süreçte %8 oranında değer kazanarak 2.500 dolar sınırına dayandığını gösteriyor. Bu süreçte Binance Coin (BNB) de %6,6’lık yükseliş yaşayarak 322 dolara yükseldi.

KAS, OP, HBAR, TAO ve TIA gibi altcoin’ler de bir haftalık süreçte etkileyici kazançlar elde etti.

Bitcoin’in piyasa hakimiyeti son 7 günde %1’lik artış yaşayarak %52,1’e ulaştı.

Piyasa Verileri:

Piyasa Değeri: 1,86 trilyon dolar | 24 saatlik hacim: 87 milyar dolar | BTC Hakimiyeti: %52,4

BTC: 47.868 (+%5,98) | ETH: 2.516 (+%3,61) | BNB: 324 (+%2,37)

Haftanın Önemli Kripto Para Haberleri

BlackRock ve Fidelity ETF’leri Rekor Kırdı: BlackRock ve Fidelity’nin Bitcoin ETF’lerine yatırılan varlık değeri, piyasaya sürüldükleri 17 gün içinde 3 milyar doları aşarak diğer hiçbir ETF’nin yetişemediği bir performans gösterdiler. BlackRock ve Fidelity’nin spot Bitcoin borsa yatırım fonları, işlem gördükleri ilk ay içinde, ABD’de geçtiğimiz 30 yıl içinde piyasaya sürülen ETF’lerin tümünden daha fazla varlık yatırım aldı.

Karadağ, Do Kwon’u ABD’ye İade Etmeyecek: Karadağ’da temyiz mahkemesi, Kwon’un iadesine hükmeden ilk mahkeme kararının ciddi hukuk ihlallerinden ilgilendiğine karar verdi. Terraform Labs Kurucu Ortağı Do Kwon, Montenegro Yüksek Mahkemesi’nin ABD ve Güney Kore’nin iade talepleri lehine karar verdiği mahkeme sonucuna ettiği itirazda başarılı oldu. Dava yeni karara dayalı olarak birinci derece mahkemede yeniden görülecek.

Toplam Ethereum (ETH) Arzının Dörtte Biri Stake Edilmiş Durumda: Ethereum staking alanı önemli bir aşama kaydetti. Toplam ETH arzının neredeyse çeyreği eden 30 milyon civarı coin, mevcut durumda stake edilmiş durumda. ETH fiyatı ise 2.500 doların hemen üzerinde seyrediyor.

PlanB: Bitcoin 40 Bin Doların Altına Bir Daha İnmeyebilir: Stok-akış modelinin yaratıcısı PlanB, Bitcoin’in gerçekleşmiş fiyatından dolayı 40.000 doların altına inmeyeceğini düşünüyor. Bu düşüncenin ardında Bitcoin’in gerçekleşen fiyatı yatıyor. Analist, BTC’nin genel gerçekleşen fiyatının geçtiğimiz aydan itibaren yükselişe geçtiğini ve mevcut durumda 23 bin dolar ölçüldüğünü açıkladı.

Çin Yeni Yılı Bitcoin’e Uğurlu Geldi: 52 Bin Dolarlık BTC Fiyat Tahmini: Çin takviminde uğurlu bir dönemin başlangıcına işaret eden Çin Yeni Yılı’nın başlamasıyla BTC de yükselişe geçti. Çin yeni yılı aynı zamanda Lunar Bayramı veya Bahar Bayramı olarak da biliniyor.10x Research’ün kurucusu Markus Thielen, Bitcoin’in kısa bir süre içerisinde 48.000 dolara Mart ayında ise 52.000 dolara yükseleceğini tahmin etti. Thielen bu öngörüsünü Bitcoin’in geride bıraktığımız yıllarda Çin’in Lunar Bayramı sırasında kaydettiği yükselişlere dayandırıyor. Ether ETF’si Başka Bahara Kaldı: İşte Karar Tarihi: SEC, Cboe BZX Exchange tarafından yapılan Invesco Galaxy Ethereum ETF başvurusu için karar süresini bir kez daha erteledi. Söz konusu ETF için ilk başvuru 20 Ekim 2023’te yapılmıştı. SEC, ilk karar tarihi olan 23 Aralık 2023’te kararı 6 Şubat’a ertelemişti. Komisyon, dün başvuruyu bir kez daha erteledi. Erteleme kararı sonrası, ETF’yi onaylamak veya reddetmek için son tarih 6 Mayıs 2024 olarak belirlendi. Fakat SEC, bir ETF başvurusu hakkında karar vermeden önce toplamda 240 gün erteleme yapma hakkına sahip. Kripto Para Analizleri Bu hafta Ethereum, Ripple, Cardano, Solana ve Binance Coin’in için teknik analiz hazırladık. Buradaki bağlantıya tıklayarak teknik analizlerimize göz atabilirsiniz.