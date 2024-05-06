Kripto para piyasası geride bıraktığımız haftalarda yaşanan fiyat düzeltmelerinin ardından yeniden yükselişe geçti. Peki bu haftaki yoğun ekonomik takvim, BTC fiyatını çok daha yüksek seviyelere taşıyabilir mi?

Küresel piyasalar, geride bıraktığımız hafta Fed’in pivot kararının ve daha fazla likidite enjekte etme önerisinin ardından toparlanmaya başladı.

Kripto para piyasasının toplam değeri, fiyat düzeltmesinden önceki seviyelere geri döndü ve 2,5 trilyon dolara yaklaştı.

Bu haftaki ekonomik takvim, geride bıraktığımız haftanın ekonomik takvimi kadar yüksek fiyat dalgalanmalarına yol açmayabilir. Kobeissi Letter, birkaç haftadır devam eden ekonomik ve enflasyon verilerinin bu hafta piyasalar tarafından sindirileceğini öngörüyor.

Key Events This Week: 1. EIA Short-Term Energy Outlook – Tuesday 2. 10-Year Note Auction – Wednesday 3. Initial Jobless Claims data – Thursday 4. MI Consumer Sentiment data – Friday 5. Total of 8 Fed speaker events this week 6. ~20% of S&P 500 companies report earnings A… — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) May 5, 2024

Kripto para türev ürünleri veri sağlayıcısı Greeks Live, bu hafta birçok makroekonomik gelişme yaşanacağını ancak etkilerinin sınırlı olacağını söyledi. Greeks Live, şaşırtıcı bir şekilde Fed’in son aylarda faiz oranlarını sabit bıraktığını söyledi.

Bu Haftanın Ekonomik Takvimi

İlk olarak 7 Mayıs Salı günü ABD Mart ayı Tüketici Kredisi Değişimi verisi açıklanacak. Bu veri, kişisel harcamalar için bireylere kullandırılan toplam kredi miktarındaki değişimi hesaplıyor. Bu metriğin hem tüketici güveni hem de harcamalarla güçlü bir korelasyona sahip olması nedeniyle piyasa katılımcıları tarafından yakından takip ediliyor.

Öte yandan 9 Mayıs Perşembe günü İşsizlik Başvuruları verisi açıklanacak. Bu verinin bir önceki aya kıyasla bir miktar artması bekleniyor.

10 Mayıs Cuma günü ise Michigan Tüketici Güven Endeksi’nin ön okuması yapılacak. Mayıs ayı Tüketici Enflasyon Beklentileri ön raporu da yine 10 Mayıs Cuma günü açıklanacak. Michigan Üniversitesi tarafından hazırlanan bu veri, tüketicilerin uzun vadeli enflasyona ilişkin görüşlerini analiz etmekte ve Fed’in enflasyon beklentilerine ilişkin hesaplamalar için kullanılıyor.

Ekonomik raporların yanı sıra bu hafta Fed, 8 konuşma yapacak. Bu konuşmalar, son enflasyon ve istihdam verilerinin olumlu yorumlanması nedeniyle küresel piyasalarda dalgalanmalara yol açabilir.

Kripto Para Piyasasında Son Durum Ne?

Kripto para piyasasının toplam değeri, Pazartesi günü Asya seansı sırasında %1,7 oranında değer kazanarak 2,49 trilyon dolara ulaştı.

Kripto para piyasasında işlem hacimleri geride bıraktığımız hafta sonu nispeten düşük kaldı ancak pek çok kripto para bu süreçte kayda değer yükselişler yaşadı. Pazar günü 64.500 dolara kadar yükselen Bitcoin bugün ise 65.500 dolara kadar yükseldi.

Son 24 saatte %1,1 oranında değer kazanan Ethereum (ETH) ise 3.200 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bugün en çok değer kazanan kripto paralar arasında Worldcoin (WLD), Fetch.ai (FET), Ethena (ENA) ve SingularityNET (AGIX) yer alıyor.