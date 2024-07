Epey yoğun geçecek yedi gün bizleri bekliyor. ABD, önemli birçok veri açıklayacak. Kripto piyasaları ise haftaya toparlanarak başladı. Peki bu toparlanma sürdürülebilir mi?

Kripto para piyasaları Bitcoin’in liderliğinde yeniden yükselişe geçti. BTC 63 bin doların üstünü test ederken, tüm kripto paraların değeri ise yüzde 4 yükseldi.

Bu haftanın ekonomik takviminde ÜFE ve TÜFE gibi büyük veriler yer almıyor. Ancak açıklanacak veriler, ABD ekonomisinin toparlanma sürecine ışık tutabilir.

Özellikle istihdam verileri, Fed’in bu yıl faiz indirme olasılığını etkileyebilir. Fed’in faiz indirmesi, riskli varlıklara olan güveni artıracağından dolayı kripto varlıkları da etkide bulunabilir.

Haftanın ilk günü ABD’nin haziran ayı ISM İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri açıklanacak. Bu veri ülkenin imalat endüstrisindeki iş koşullarına ışık tutuyor ve genel anlamda ekonominin durumunu ortaya koyuyor. İlgili veri, ekonominin genel durumunu değerlendirmek ve değişen trendleri öngörmek için kullanılıyor.

Çarşamba günü açıklanacak ISM Hizmet PMI raporu ise ülke GSYİH’sinin yüzde 70’ten fazlasını oluşturan hizmet sektörüne dair veriler sunuyor. PMI raporlarındaki değişiklik, genellikle ekonomideki daha geniş çaplı değişikliklerin habercisi oluyor.

We have a short but very busy week…

Fed Başkanı Jerome Powell, salı günü Avrupa Merkez Bankası (ECB) konferansında konuşacak. Ertesi gün ise Fed’in haziran toplantısının tutanakları yayınlanacak. Bu iki gün, merkez bankalarının enflasyon, faiz oranları ve ekonomi hakkındaki görüşlerine dair fikir sunabilir.

Cuma günü açıklanacak işsizlik verileri ise Fed tarafından ekonominin genel sağlığını değerlendirmek için yakından takip ediliyor.

Merkez bankası üyeleri, enflasyonun düşmeye başlamasıyla birlikte odağın istihdam verilerine kaydığını söyledi. İşsizliğin beklenmedik biçimde artması, Fed’i daha güvercin bir tutuma yönlendirebilir.

Şimdilik Fed’in ilk faiz indirimini eylül ayında yapması bekleniyor. Ancak işsizlik de artışta gibi görünüyor.

Is the US labor market at an inflection point?

Continuing jobless claims surged to 1.84 million in the week ending June 15th, the highest level since 2021.

At the same time, the 4-week moving average rose to 236,000, the highest since September 2023.

This is also evident in… pic.twitter.com/yIKy2Qh15X

— The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) June 30, 2024