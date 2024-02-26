Bu hafta kilit açılımı gerçekleştirecek başlıca kripto paralara göz atın.

Kripto projeleri; airdrop yoluyla dağıtılan, yönetim ekibine ayrılan veya yatırımcılara rezerve edilen kripto paraları kilitli tutarak, zaman içinde dolaşıma sokmayı tercih edebiliyor. Söz konusu kripto paraların kilidi, önceden oluşturulan takvim doğrultusunda açılarak dolaşıma sokuluyor.

Önde gelen kripto projeleri arasında bu hafta kilit açılımı gerçekleştirecek kripto paraları sizler için derledik.

Blur (BLUR)

Bir NFT pazar yeri olan Blur, ilk olarak Ekim 2022’de piyasaya sürüldü. Proje, düzenli bir kilit açılım süreci yürütüyor.

CryptoRank verilerine göre, 26 Şubat’ta yani bugün 1,95 milyon BLUR’un kilidi açılacak. Kilidi açılacak BLUR’ların değeri, güncel kur ile 1,45 milyon doları geçiyor.

Son 24 saatte yüzde 3,6 değer kaybeden BLUR, haber yayın saati itibarıyla 0,746 dolardan işlem görüyor. BLUR’un piyasa değeri ise 1 milyar doların biraz üzerinde.

Optimism (OP)

Optimism, Ethereum blockchain’ini ölçeklendirmek için çalışan bir layer-2 (katman 2) projesi. Optimism de düzenli olarak kilidini açtığı OP’leri dolaşıma sokuyor.

Proje, 28 Şubat’ta iki önemli kilit açılımı gerçekleştirilecek. Optimism ekibine ayrılan 17 milyon OP’nin kilidi açılacak. Ayrıca yatırımcılara ayrılan 15,21 milyon OP daha kilit açılımı sonrası kullanılır hale gelecek.

Kilidi açılacak OP’lerin değeri, güncel kur ile 1,2 milyon doları geçiyor. Optimism’in toplam piyasa değeri ise gün itibarıyla 3,6 milyar dolar ölçülüyor.

Woo (WOO)

Woo, hem merkezi hem de merkeziyetsiz platformları bulunan bir borsa ekosistemi. WOO ise onun yönetişim token’ı.

Ekosistemin yönetici ekibi ve yatırımcıları, 29 Şubat’ta kilidi açılan toplamda 14 milyondan fazla WOO’yu kullanabilecek. Ekibe ayrılan 12,08 milyon, ayrıca yatırımcılara ayrılan 2,14 milyon WOO’nun kilidi perşembe günü açılacak.

Kilidi açılacak WOO’ların değeri güncel kur ile yaklaşık 7,2 milyon dolar ediyor. WOO’nun piyasa değeri ise 927 milyon dolar ölçülüyor.

dYdX (ethDYDX)

dYdX, bir L2 protokolü olarak Ethereum üzerinde de faaliyet gösteriyor. ethDYDX de onun yönetişim token’ı olarak kullanılıyor.

DefiLllama verilerine göre, bu hafta milyonlarca ethDYDX’in kilidi açılacak. 1 Mart’ta gerçekleşecek kilit açılımında yatırımcılara ayrılan 18,49 milyon, çalışan ve danışmanlara ayrılan da 10,18 milyon token kullanıma hazır hale gelecek. Ayrıca geleceğin çalışan ve danışmanlarına ayrılan 4,67 milyon ethDYDX’in de kilidi açılacak.

Kilidi açılacak token’ların toplam değeri 100 milyon doları geçiyor. ethDYDX’in piyasa değeriyse 1 milyar doların hemen üzerinde.

Sui (SUI)

SUI için 2 Mart’ta oldukça büyük bir kilit açılım etkinliği gerçekleştirilecek. ICO’dan beri kilitli olan 32,19 milyon SUI’nin kilidi açılacak.

Buna ek olarak, topluluk rezervi olarak tutulan 58,6 milyon, projeye erken dönemde katkıda bulunanlara ayrılan 55,56 milyon ve Mysten Labs rezervinde tutulan 23,81 milyon SUI’nin kilidi açılarak dolaşıma girecek.

Ayrıca A serisi yatırımcıların elinde bulunan 33,33 milyon SUI’nin de kilidi açılacak. Kilidi açılacak SUI’lerin toplam değeri neredeyse 290 milyon dolar. SUI’nin piyasa değeri ise 1,9 milyar dolar civarı ölçülüyor.